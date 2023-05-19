Летний маникюр 2023: модные тренды дизайна ногтей с фото

Согласитесь, нет ничего лучше, чем свежий маникюр на ногтях, которые можно "выгулять" весной-летом. Действительно, лето — это время года, когда маникюрные салоны едва успевают принять всех желающих, потому что в теплое время года всем хочется гулять с красивым свежим маникюром.

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При этом в нейл-арте также, как и в моде, появляются тренды и новые тенденции. "Рамблер" расскажет о самых модных дизайнов ногтей летом 2023 года.

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Желейные ногти

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Желейные ногти — это отсылка к ярким трендам двухтысячного. Благодаря прозрачной, но яркой формуле ногти выглядят желеобразными с блестящим покрытием. Эксперты рекомендуют наслаивать прозрачные покрытия разных оттенков, чтобы воссоздать тренд дома.

Цветной френч

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Что кричит о лете больше, чем яркий, красочный френч? Этим летом в тренде снова разноцветный френч сочных или пастельных оттенков. Он просто никогда не выйдет из моды и будет так же популярен, как и прежде, потому что он подходит как для длинных, так и для коротких ногтей.

Кроме того, цветной френч можно украсить другим дизайном, добавить волны, полоски, сердечки, цветы.

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3D- маникюр

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Такие звезды, как Дуа Липа и Рианна, регулярно нося "многомерный маникюр". 3D-ногти будут по-прежнему популярны в течение всего лета. Самостоятельно воспроизвести его будет сложно, но мастера успешно справляются с этим трендом.

"Голые" ногти

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Иногда нам не хочется делать кричащий маникюр, и тогда на помощь приходят "голые" ногти. Лето всегда популярное время для свадеб, поэтому минималистичные дизайны будут особенно выигрышно смотреться — они выглядят шикарно и непринужденно одновременно.

Здесь все дело в подготовке ногтей для достижения идеально ухоженного вида. Бледно-розовые, нюдовые и прозрачные моделирующие гели — мастхэвы для этого тренда. Вы можете играть с оттенком, нанося цвет для более молочного результата или нанося слой для полупрозрачного, едва заметного эффекта.

Ногти как "блеск для губ"

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Если вам нравятся нейтральные тона, но вы хотите сделать их более яркими, выберите хромированную пудру нанесенную на нюдовый оттенок. Таким образом вы "поймаете" новый тренд — создадите "влажное" глянцевое покрытие, как блеск для губ.

Чтобы воспользоваться трендом дома, начните с полировки ногтей и придайте им аккуратную форму. В качестве базового цвета выберите прозрачный телесный, перламутрово-розовый или яркий броский оттенок. Наконец, что наиболее важно, нанесите несколько слоев глянцевого верхнего покрытия для идеального масляного покрытия, как у блеска для губ.

Цвет Барбикор

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