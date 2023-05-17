Как бороться с расширенными порами

Расширенные поры – это не только эстетический дефект, но и возможный признак нарушений гормонального фона или гипоавитаминоза (дефицит витаминов А, Е, D). Играет роль и наследственность. Возраст значения не имеет, поскольку с проблемой расширенных пор сталкиваются не только подростки, но люди после тридцати лет. К сожалению, изменить структуру кожи и полностью ликвидировать расширенные поры нельзя. Но улучшить состояние дермы и визуально скорректировать дефект вполне реально. Каким должен быть уход за кожей с расширенными порами? Об этом рассказала Pravda.Ru врач-дерматокосметолог бренда Likato Professional Светлана Студеникина.

© Вести Подмосковья

Многие люди с расширенными порами совершают одну и ту же ошибку, начиная использовать средства, которые высушивают кожу. Залог здоровой кожи – питание и увлажнение. При пересушивании начинается активная выработка себума, а это провоцирует еще большую закупорку пор. Не стоит забывать и об использовании SPF-средств, особенно в период активного солнца. Излишняя инсоляция приводит к фотостарению, сокращается тургор и эластичность кожи, что может вызвать увеличение диаметра пор.