Возлюбленная Тимати снялась в прозрачном купальнике

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Манекенщица выложила серию снимков с отдыха, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру.
На размещенных кадрах модель позирует в прозрачном раздельном купальнике, оформленном леопардовым принтом розового цвета. Также для съемки Иванова примерила очки в массивной черной оправе.
Подписчики восхитились внешним видом девушки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Сразу видно, кто пахал в зале», «Валя, все прекрасно. Просто пушка!», «Вау, какой шикарное тело», «Красивая фигура и я понимаю, как сложно следить за своим телом. Поэтому испытываю восхищение», «Тимати определенно повезло», — высказывались они.