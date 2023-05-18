Возлюбленная Тимати снялась в прозрачном купальнике

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Манекенщица выложила серию снимков с отдыха, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру.

На размещенных кадрах модель позирует в прозрачном раздельном купальнике, оформленном леопардовым принтом розового цвета. Также для съемки Иванова примерила очки в массивной черной оправе.

Lenta.ru