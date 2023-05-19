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Как выбрать парфюм на лето

Летом особенно хочется наряжаться и прихорашиваться — как будто солнце и манящие летние веранды вдохновляют на образ, который продуман до мельчайших деталей. И главной из них может стать выбор аромата — ведь именно он создаёт настроение!

Как выбрать парфюм на лето
© unsplash.com

Как выбрать аромат с лёгким, летним и запоминающимся шлейфом, нам рассказала Надежда Дроздова, директор по маркетингу парфюмерно-косметической компании «Понти Парфюм».

Оговоримся сразу, что наши советы могут помочь, но не обязательны к исполнению. Главное в аромате — то, как вы себя в нём чувствуете. А если сомневаетесь, то вот несколько вещей, на которые стоит обратить внимание.

— Меньше — лучше. В жару духи раскрываются особенно сильно, и это может беспокоить и вас, и окружающих. Поэтому буквально пара капель за ушами или на запястья.

— По той же причине предлагаем оставить амбровые ароматы до осени. Всё, что согревало нас в холодный сезон, может сильно мешать в жару.

— А вот парфюм, в пирамиде которого есть цитрусы, альдегиды (их ещё называют ароматами чистоты) или белые цветы, можно доставать — а ещё лучше, обновить ими свой ароматный гардероб.

— Если цитрусы — не совсем ваша история, попробуйте травяные ароматы. А если всё-таки хочется чего-то потяжелее, то можно присмотреться в сторону ванили или шоколада.

— В горячий во всех смыслах сезон лучше выбрать мист, душистую или парфюмерную воду вместо духов — такие форматы любимых ароматов менее концентрированы и будут носиться комфортно.

— Если вы отправляетесь на пляж, воздержитесь от духов перед солнечными ваннами. На месте пшика может появиться ожог или пигментное пятно. И потом, когда ваша туалетная вода смешается с солнцезащитным кремом, вы можете услышать совсем неожиданные, и не всегда приятные ноты.

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