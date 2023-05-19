4 идеи «дорогого» маникюра на лето, если вы обожаете нюд

Предложите своему мастеру наши трендовые варианты.

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Нюд был, остается и, скорее всего, еще долго будет в топе. Огромный плюс нежного покрытия в том, что такой маникюр идеально подходит под любой образ. Не зря именно нюдовые ноготки называют «дорогими».

Мы собрали самые актуальные идеи для этого лета, если вы никак не могли определиться с дизайном.

Золотой нюд

Не стоит зацикливаться на классическом монохроме. Лето — время экспериментов, в том числе и маникюрных. Попросите мастера создать дизайн с золотом или серебром. Совсем не обязательно наносить акценты на все ногти, это будет слишком вызывающе, а вот пару ногтей можно «разбавить». Как правило, в ход идет глиттер и фольга, выбирайте, что нравится вам больше всего, не ошибетесь.

Геометрия

Если яркие акценты — не ваша тема, пробуем геометрию на ногтях. Многие мастера считают, что геометрические линии и нюдовая основа — идеальное сочетание, и мы согласны. Главное, не увлекаться и следить, чтобы мастер не делал слишком широкие линии, так как нежные оттенки требуют аккуратности и минималистичности.

Herb nude

Если вам надоел абстрактный дизайн, в ход можно пустить растительные мотивы. Несколько бутонов или веточек на ваших пальчиках добавят образу романтичности. Можно использовать любые оттенки для флористичного дизайна, к слову, неплохо смотрятся и растительные принты, выполненные в черном цвете. Подбирайте вариант исполнения такого дизайна под настроение.

Стемпинг