Мифы о косметологических инъекциях: проверьте себя

Косметолог Екатерина Жукова рассказывает, верны ли те или иные стереотипы об «уколах красоты».

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Косметологические инъекции — популярная процедура, используемая для улучшения состояния кожи. Но, как и в случае со многими другими косметологическими процедурами, «уколы красоты» окружены большим количеством мифов. Сегодня разберем самые популярные из них.

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Миф 1: Косметические инъекции болезненны

Все, что связано с уколами, подсознательно воспринимается нами как болезненное. Однако большинство тех, кто прибегал к косметологическим инъекциям, говорят о том, что во время процедуры ощущали лишь легкое пощипывание. Иголки, используемые в косметологии, намного тоньше и меньше обычных. Конечно, у всех разный болевой порог и чувствительность кожи на лице, и при необходимости врач-косметолог может обезболить обрабатываемые участки местным анестетиком.

Миф 2: Косметические инъекции токсичны

Ботокс, применяемый в косметологии, действительно изготовлен на основе очищенного ботулинического токсина типа А, принадлежащего к группе органических ядов. Это вещество применяется в медицине уже более 20 лет, и не только для решения проблем с морщинами, но и для лечения более серьезных заболеваний, в том числе у детей. Все дело в дозировке. Хорошие инъекции против морщин производят из очищенного белка (вещества, которое естественным образом присутствует в организме человека), который временно расслабляет лицевые мышцы, мгновенно разглаживая морщины и уменьшая их выраженность. За всю многолетнюю практику применения препаратов ботокса, ни одного случая отравления им зарегистрировано не было.

Миф 3: Инъекции против морщин «замораживают» лицо

Это самый популярный миф о косметологических инъекциях, связанный с боязнью пациенток утратить естественную мимику лица. Здесь важно помнить, что результат процедуры во многом зависит от профессионализма врача-косметолога. Цель инъекций против морщин состоит не в том, чтобы разгладить все морщины на лице, а в том, чтобы предотвратить образование глубоких мимических морщин. То же справедливо и в отношении филлеров, целью которых является максимально естественное омоложение кожи. Кроме того, все результат всех инъекций обратимы с течением времени.

Миф 4: Кожные наполнители и инъекции против морщин — одно и то же

Хотя оба варианта попадают под общий термин косметологических инъекций, кожные наполнители и инъекции против морщин — разные процедуры. Инъекции против морщин расслабляют мимические мышцы лица, разглаживая таким образом существующие морщины и предотвращая образование новых. Кожные наполнители или филлеры восстанавливают и добавляют утраченный с возрастом объем тканей лица, возвращая таким образом молодость и четкость линий.

Миф 5: Косметологические инъекции предназначены только для женщин