Мифы о косметологических инъекциях: проверьте себя
Косметолог Екатерина Жукова рассказывает, верны ли те или иные стереотипы об «уколах красоты».
Косметологические инъекции — популярная процедура, используемая для улучшения состояния кожи. Но, как и в случае со многими другими косметологическими процедурами, «уколы красоты» окружены большим количеством мифов. Сегодня разберем самые популярные из них.
Миф 1: Косметические инъекции болезненны
Все, что связано с уколами, подсознательно воспринимается нами как болезненное. Однако большинство тех, кто прибегал к косметологическим инъекциям, говорят о том, что во время процедуры ощущали лишь легкое пощипывание. Иголки, используемые в косметологии, намного тоньше и меньше обычных. Конечно, у всех разный болевой порог и чувствительность кожи на лице, и при необходимости врач-косметолог может обезболить обрабатываемые участки местным анестетиком.
Миф 2: Косметические инъекции токсичны
Ботокс, применяемый в косметологии, действительно изготовлен на основе очищенного ботулинического токсина типа А, принадлежащего к группе органических ядов. Это вещество применяется в медицине уже более 20 лет, и не только для решения проблем с морщинами, но и для лечения более серьезных заболеваний, в том числе у детей. Все дело в дозировке. Хорошие инъекции против морщин производят из очищенного белка (вещества, которое естественным образом присутствует в организме человека), который временно расслабляет лицевые мышцы, мгновенно разглаживая морщины и уменьшая их выраженность. За всю многолетнюю практику применения препаратов ботокса, ни одного случая отравления им зарегистрировано не было.
Миф 3: Инъекции против морщин «замораживают» лицо
Это самый популярный миф о косметологических инъекциях, связанный с боязнью пациенток утратить естественную мимику лица. Здесь важно помнить, что результат процедуры во многом зависит от профессионализма врача-косметолога. Цель инъекций против морщин состоит не в том, чтобы разгладить все морщины на лице, а в том, чтобы предотвратить образование глубоких мимических морщин. То же справедливо и в отношении филлеров, целью которых является максимально естественное омоложение кожи. Кроме того, все результат всех инъекций обратимы с течением времени.
Миф 4: Кожные наполнители и инъекции против морщин — одно и то же
Хотя оба варианта попадают под общий термин косметологических инъекций, кожные наполнители и инъекции против морщин — разные процедуры. Инъекции против морщин расслабляют мимические мышцы лица, разглаживая таким образом существующие морщины и предотвращая образование новых. Кожные наполнители или филлеры восстанавливают и добавляют утраченный с возрастом объем тканей лица, возвращая таким образом молодость и четкость линий.
Миф 5: Косметологические инъекции предназначены только для женщин
Возможно, когда-то эта процедура, действительно, пользовалась популярностью только у женщин. Однако сегодня мужчины прибегают к услугам косметологов почти так же часто, как и женщины. Кожа лица мужчин так же подвержена старению, как и у женщин, и так же, как представительницы прекрасной половины человечества, сильная половина стремится продлить свою молодость максимально долго. В современном мире люди живут дольше, чем раньше, сохраняя умственную и физическую активность на высоких уровнях. И именно этим объясняется желание и мужчин, и женщин, продлить свою молодость, красоту и здоровье на максимально долгий период.