Стало известно, как убрать "валики" под мышками

Чтобы под мышками не было валиков, стоит тренировать мышцы и спину. Об этом рассказали журналисты Sport24.

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Согласно публикации, прежде всего нужно подтягиваться отжиматься, делать разные варианты жима гантелей и подъемы рук в стороны. Такие упражнения позволят проработать мышцы и уменьшить количество жира под мышками.

Полезными для избавления от валиков будут также кардиотренировки, долгая ходьба, бег, плавание. Можно ездить на велосипеде, заниматься на тренажерах. Кроме этого, стоит массировать проблемную область, чтобы стимулировать кровообращение. Это поможет сделать лучше лимфатический дренаж и снизить отечность.