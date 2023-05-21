Как загорать без вреда: советы для красивого и безопасного загара на солнце

Ожоги, покраснение, сухость и шелушение — эти неприятные последствия пребывания на солнце могут легко испортить отдых и нанести серьезный ущерб здоровью. О том, как получить ровный бронзовый оттенок загара без вреда для кожи, — в материале «Ленты.ру».

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Красивый равномерный загар — цель почти любого отдыхающего. Однако далеко не всем удается вернуться из путешествия без покраснений, волдырей и прочих неприятностей. Не всегда проблема заключается в типе кожи — при правильном уходе красиво загореть может любой. Главное — знать несколько правил.

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Что такое загар?

Загар — это реакция организма на интенсивное воздействие солнечных лучей. Чтобы защититься от ожогов и тепловых ударов, клетки кожи меланоциты вырабатывают пигментное вещество — меланин, который поглощает солнечный свет и делает цвет кожи на несколько оттенков темнее. Поэтому риск обгореть в самом начале отпуска выше — пока эпидермис не выработает достаточное количество меланина, он не приспособится к палящему солнцу.

Однако мало кто из отдыхающих думает о загаре как о защитном средстве. Для большинства людей это «косметический» процесс, который помогает скрыть недостатки кожи — пятна, морщины и прыщи. При этом, несмотря на свою привлекательность, загар может быть опасен не только ожогами и тепловыми ударами.

Чем опасен загар?

Врач-онколог, реконструктивно-пластический хирург Владимир Ивашков в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул, что загар оказывает однозначно негативное влияние на кожу, провоцируя ряд заболеваний.

Опасные последствия загара:

преждевременное старение;

катаракта — помутнение хрусталика глаза;

развитие доброкачественных образований — кератом;

образование злокачественных опухолей — базалиом и меланом.

По словам эксперта, меланома и другие онкологические заболевания кожи более чем в 90 процентах случаев обусловлены воздействием ультрафиолета — он наносит клеткам повреждения на уровне ДНК.

Если человек получил определенную дозу ультрафиолета и кожа стала красной, это значит, что в каждой клетке произошло около 300 тысяч повреждений ДНК, которые организм должен в кратчайшие сроки восстановить

Владимир Ивашков

онколог, лимфолог, реконструктивно-пластический хирург

Ивашков добавил, что повреждение ДНК ультрафиолетом имеет накопительный эффект. Это может произойти за сезон, а может за пять-десять лет, в зависимости от интенсивности и частоты пребывания на солнце.

Причем не имеет значения, идет ли человек на пляж или загорает в солярии. Медик подчеркнул, что в солярии спектр излучения более выверенный, чем под открытым солнцем, но глобально это не умаляет его негативного влияния на кожу.

Солнечные лучи и солярий можно сравнить с попытками разжечь костер газовой горелкой или обычной зажигалкой. Результат будет одинаковый, однако для его достижения потребуется разное количество времени

Владимир Ивашков

онколог, лимфолог, реконструктивно-пластический хирург

Внешний вид также страдает от переизбытка солнца. Врач-дерматолог Елена Мошкова уточнила, что ультрафиолетовое излучение разрушает коллаген и эластин, способствуя нарушению пигментации на открытых участках тела. Этот процесс называют фотостарением.

Признаки фотостарения: множество неглубоких морщин;

пигментные пятна, кожа становится «пестрой»;

сетчатые покраснения.

Мошкова добавила, что каждые 10 лет способность организма к выработке меланина снижается примерно на 8-10 процентов, поэтому кожа пожилых людей более уязвима для появления ожогов и прочих негативных последствий. Также в зоне особого риска дети до трех лет.

Солнечные ожоги представляют большую опасность. Риск развития меланомы кожи выше у тех, кто в детстве обгорал на солнце

Елена Мошкова

врач-дерматолог, косметолог

По словам эксперта, загар действительно может внешне замаскировать некоторые дефекты кожи — например, акне. Однако на самом деле ультрафиолет усугубляет течение этого дерматоза и в будущем приводит к более тяжелому обострению.

Как загорать без вреда для здоровья?

Несмотря на все риски, отказываться от загара, который еще долго будет напоминать об отпуске, совсем не обязательно. Главное — позаботиться о защите от солнца и не допускать ожогов.

Правила безопасного загара: не находитесь на солнце с 11:00 до 16:00;

используйте солнцезащитные очки и головные уборы;

после загара увлажняйте кожу специальными средствами.

Елена Мошкова рекомендует брать с собой на пляж шляпу с широкими полями или головной убор с козырьком — это убережет от солнечного удара и негативного воздействия ультрафиолета на глаза. Придя домой после купания в море, обязательно нужно принять душ, чтобы избавиться от соли и песка — они сушат кожу и приводят к раздражениям. Кроме того, после водных процедур на теле остается множество бактерий, которые тоже необходимо смыть.

Врач-косметолог Ольга Соколова в разговоре с «Лентой.ру» подчеркнула, что самое главное — правильно подобрать солнцезащитный крем. Современная бьюти-индустрия предлагает огромный ассортимент средств разной степени защиты в виде эмульсий, масел, спреев и так далее.

По каким критериям стоит выбирать солнцезащитное средство: индекс защиты SPF — чем он выше, тем сильнее защита;

наличие минеральных или химических фильтров;

форма средства — крем, спрей, эмульсия: подбирать следует под свой тип кожи.

По словам Соколовой, самый важный критерий — степень защиты SPF (Sun Protection Factor). Чем светлее кожа, тем «сильнее» должен быть солнцезащитный крем, а для смуглой и темной кожи можно выбирать косметику с более низким числом SPF. В целом для выхода на солнце в городских условиях достаточно средства с индексом SPF от 20 до 30. В отпуск с собой необходимо взять крем с индексом 50-100.

Если средство не водостойкое, то обновлять его нужно после каждого купания и умывания. Когда контактов с водой не планируется, наносить SPF-крем требуется каждые два часа: примерно за это время он истрачивает свои солнцезащитные свойства. Что касается фильтров — их следует подбирать в зависимости от чувствительности кожи.

Минеральные фильтры — это физические частички, которые отражают солнечные лучи. Такие кремы подойдут обладательницам чувствительной кожи, но они оставляют белый налет

Ольга Соколова

врач-косметолог

Химические фильтры, как объясняет эксперт, образуют на коже тонкую пленку из специальных компонентов и не оставляют белого налета. Однако иногда они могут провоцировать аллергические реакции. Ольга Соколова также добавила, что в зависимости от типа кожи следует подбирать и форму средства. Сухой коже лучше подойдет крем, а жирной — спрей или эмульсия.

Вне зависимости от формы средства наносить его нужно за 20-30 минут до выхода на улицу

Как получить ровный загар?

Правильная защита позволит избежать ожогов и покраснений во время пребывания на солнце, подчеркнула косметолог Ольга Соколова. Однако чтобы получить действительно ровный загар, следует соблюдать несколько правил.

Правила ровного загара: подготовьте кожу к загару — за 2-3 дня до выхода на пляж нужно воспользоваться скрабом для тела;

«золотые» часы для солнечных ванн — раннее утро до 11:00 или вечер, с 16:00;

после загара нанесите увлажняющий бальзам, чтобы успокоить кожу.

Эксперт добавила, что в период агрессивного солнца, с 11:00 до 16:00, лучше покинуть пляж или хотя бы укрыться под зонтом или в палатке. Интенсивное воздействие ультрафиолета в это время ничуть не ускорит потемнение кожи, а лишь приведет к ожогам и шелушению — тогда о получении ровного и красивого загара можно забыть. Лучше загорать постепенно.

Как ухаживать за кожей в случае ожога?

Красная кожа после принятия солнечных ванн — это не загар, а солнечный ожог первой степени. Соколова подчеркнула, что восстанавливать такую кожу нужно по правилам лечения ожогов.

Что делать в случае солнечного ожога?

1. Незамедлительно укрыться в тени, чтобы не усугубить ситуацию.

2. Аккуратно охладить кожу, ни в коем случае не использовать для этого кубики льда. Подойдет влажная ткань, смоченная в прохладной воде. Менять такие компрессы нужно каждые 15-20 минут.

3. Восполнить водный баланс — подойдет минеральная вода без газа.

4. Нанести увлажняющие средства. Важно, чтобы в их составе не было спирта и вазелина.

5. Если появились волдыри, озноб, повышенная температура тела — следует обратиться к врачу.

Дерматолог Елена Мошкова подчеркнула, что после принятия солнечных ванн лучше использовать успокаивающие и увлажняющие средства с пантенолом. Получив солнечный ожог, не стоит мазать кожу сметаной и другими народными средствами.

В дополнение к ожогу можно получить контактный дерматит. При ожоге второй степени — с образованием пузырей — увеличивается риск инфицирования и нагноения

Елена Мошкова

врач-дерматолог, косметолог