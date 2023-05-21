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Тренер назвала лучшие упражнения для прокачки ягодиц в домашних условиях

Тренер Влада Уварова назвала лучшие упражнения для прокачки ягодиц в домашних условиях. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тренер назвала лучшие упражнения для прокачки ягодиц дома
© Лента.ру

По словам специалиста, наиболее эффективными являются выпады на месте назад, болгарские приседания, подъемы на возвышение, румынская тяга на одной ноге. Также Уварова посоветовала включить в программу стоит включить ягодичный мост и разгибания бедра.

Тренер отметила, что эти движения помогут не только проработать ягодичные мышцы, но и похудеть.

«Предел у прогресса наступит тогда, когда мышцы адаптируются к имеющемуся комплексу упражнений и мышечного "отказа", предельной точки, уже не будет происходить», — добавила она.

Ранее эксперты Sport24 назвали лучшие способы избавиться от холки на шее. Для этого нужно делать круговые движения плечами, а также скрепить руки в замок, положить их на затылок и разводить локти.

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