$79.91-0.1386.28-0.22

Биохакер Энхель перечислила главные способы избавления от целлюлита

Эксперт в области красоты и здоровья Юлия Энхель в беседе с Мослентой рассказала о самых действенных методах избавления от целлюлита.

Биохакер перечислила главные способы избавления от целлюлита
© Unsplash

По словам специалиста, отличной профилактикой целлюлита станет в первую очередь забота о своем эмоциональном здоровье и баланс в вегетативной системе. Биохакер объяснила, что стресс повышает уровни кортизола и инсулина, которые негативно отражаются на состоянии мышц и количестве жировых клеток.

«Жизнь в напряжении повышает уровень гормона стресса — кортизола. Он вызывает распад мышечной массы, приводит к дефициту коллагена. Происходит активизация инсулина, избыток которого влияет на процессы разрастания жировых клеток», – пояснила Юлия Энхель.

Нутрициолог дала рекомендации по борьбе с целлюлитом

Также Энхель отметила, что лучшими способами избавиться от целлюлита считаются умеренные физические нагрузки несколько раз в неделю, отказ от мучного, жареного и сладкого в питании, а также регулярное употребление водородной воды, которая является прекрасным антиоксидантом.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему кожа не является "зеркалом" организма.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий