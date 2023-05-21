Биохакер перечислила главные способы избавления от целлюлита

Эксперт в области красоты и здоровья Юлия Энхель в беседе с Мослентой рассказала о самых действенных методах избавления от целлюлита.

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По словам специалиста, отличной профилактикой целлюлита станет в первую очередь забота о своем эмоциональном здоровье и баланс в вегетативной системе. Биохакер объяснила, что стресс повышает уровни кортизола и инсулина, которые негативно отражаются на состоянии мышц и количестве жировых клеток.

«Жизнь в напряжении повышает уровень гормона стресса — кортизола. Он вызывает распад мышечной массы, приводит к дефициту коллагена. Происходит активизация инсулина, избыток которого влияет на процессы разрастания жировых клеток», – пояснила Юлия Энхель.