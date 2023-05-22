Как ухаживать за волосами летом

"К своему основному шампуню можно добавить шампунь для ежедневного мытья. Если вы утром вымыли голову, а потом активно гуляли, занимались спортом, и вечером голова не свежая, а у вас какая-то встреча планируется, то можно еще раз помыть голову именно шампунем для ежедневного мытья", – рекомендовала она.