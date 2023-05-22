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1 час назад

Как ухаживать за волосами летом

Москва24

Летом мыть голову необходимо по мере загрязнения, предупредила дерматовенеролог-трихолог Юлия Нагайцева. Об этом сообщает News.ru.

Как ухаживать за волосами летом
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"К своему основному шампуню можно добавить шампунь для ежедневного мытья. Если вы утром вымыли голову, а потом активно гуляли, занимались спортом, и вечером голова не свежая, а у вас какая-то встреча планируется, то можно еще раз помыть голову именно шампунем для ежедневного мытья", – рекомендовала она.

Эксперт посоветовала носить головные уборы, чтобы защитить кожу головы от солнца. Трихолог объяснила, что ожоги, полученные вследствие длительного пребывания под солнечными лучами, могут спровоцировать выпадение волос.

Она также напомнила о необходимости применять солнцезащитные средства, особенно, если планируется отпуск на юге.

Кроме того, очень важно помыть голову после купания в море, подчеркнула Нагайцева. Можно не использовать шампунь, однако промывать волосы следует тщательно, добавила она.

Красота,
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