Раскрыт правильный способ применения кондиционера для волос

Парикмахер Джонатан Ван Несс раскрыл правильный способ применения кондиционера для волос, чтобы сохранить их качество. Соответствующим роликом он поделился на своей странице в TikTok, которая насчитывает 949,1 тысячи подписчиков.

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Инфлюэнсер с никнеймом jvn_officia регулярно публикует ролики, в которых делится советами по уходу за волосами. В одной из последних публикаций специалист рассказал, что после мытья волос и нанесения кондиционера необходимо расчесать волосы гребнем с широкими зубьями. По его словам, данным метод позволит предотвратить образование колтунов.