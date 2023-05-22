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Раскрыт правильный способ применения кондиционера для волос

Парикмахер Джонатан Ван Несс раскрыл правильный способ применения кондиционера для волос, чтобы сохранить их качество. Соответствующим роликом он поделился на своей странице в TikTok, которая насчитывает 949,1 тысячи подписчиков.

Раскрыт правильный способ применения кондиционера для волос
© Lenta.ru

Инфлюэнсер с никнеймом jvn_officia регулярно публикует ролики, в которых делится советами по уходу за волосами. В одной из последних публикаций специалист рассказал, что после мытья волос и нанесения кондиционера необходимо расчесать волосы гребнем с широкими зубьями. По его словам, данным метод позволит предотвратить образование колтунов.

Публикация стала вирусной и набрала почти 200 тысяч просмотров. Подписчики оценили рекомендацию эксперта в комментариях под постом. «Этот совет и правда стоящий, я опробовала!», «Подумать не мог», «Круто! Я тоже так делаю», — заявили они.

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