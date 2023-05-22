Дерматологи выяснили, что лекарство от гипертонии может эффективно лечить прыщи у женщин
Ученые из Университета Саутгемптона выяснили, что лекарство спиронолактон является эффективным средством для лечения акне (угревой сыпи) у женщин. Исследование опубликовано в British Medical Journal.
В исследовании приняли участие более 400 женщин в возрасте старше 18 лет с акне, которые сохранялись более шести месяцев на момент начала исследования. Все участницы ранее также получали пероральные антибиотики для лечения акне. Половине пациенток давали спиронолактон, а другой половине — плацебо. Результаты показали, что у женщин, принимавших спиронолактон, наблюдалось значительное улучшение состояния акне через три месяца и через полгода по сравнению с женщинами, принимавшими плацебо.
Спиронолактон — дешевое лекарство, которое десятилетиями использовалось для лечения высокого кровяного давления. Препарат также снижает уровень основного гормона, который приводит к развитию акне. Многие врачи назначали его пациенткам, но предыдущие исследования были очень небольшими, поэтому не было окончательных доказательств того, что он действительно эффективен.
Ученые считают, что их исследование поможет многим женщинам избежать вреда, который может возникнуть в результате устойчивости к противомикробным препаратам. Препарат уже включен в рекомендации по лечению стойкого акне в США и Европе.