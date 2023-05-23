Названы базовые косметические средства для женщин

Основные базовые косметические средства для женщин назвала в программе доктора Александра Мясникова «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач-косметолог Наталия Николаева.

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Эксперт рассказала, что в составе базового ухода за кожей необходимо иметь пять средств — для снятия макияжа, умывания, тонизирования, увлажнения и питания кожи. Последнее средство пригодится больше тем, кто страдает от сухости кожи.

Кроме того, в косметичке желательно иметь гиалуронвые патчи для разглаживания небольших морщинок после сна, скребок гуаша для обеспечения хорошего лимфодренажного оттока и солнцезащитный крем с SPF.