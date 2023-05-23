$79.94+0.0386.50+0.22

Названы базовые косметические средства для женщин

Основные базовые косметические средства для женщин назвала в программе доктора Александра Мясникова «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач-косметолог Наталия Николаева.

Названы базовые косметические средства для женщин
© Мослента

Эксперт рассказала, что в составе базового ухода за кожей необходимо иметь пять средств — для снятия макияжа, умывания, тонизирования, увлажнения и питания кожи. Последнее средство пригодится больше тем, кто страдает от сухости кожи.

Кроме того, в косметичке желательно иметь гиалуронвые патчи для разглаживания небольших морщинок после сна, скребок гуаша для обеспечения хорошего лимфодренажного оттока и солнцезащитный крем с SPF.

Ранее иммунолог Суворова назвала основные симптомы аллергии на солнце.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий