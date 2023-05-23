Девушка потратила миллионы рублей на пластику после измены

Невеста Стейси Кларк из Уэльса потратила миллионы рублей на пластику после измены жениха. Интервью с ней появилось на YouTube-канале Truly.

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Британка рассказала, что ее отношения с избранником начались, когда им было по 14 лет. Влюбленные провели вместе 15 лет и завели двоих детей. Однако за полгода до свадьбы мужчина бросил партнершу ради другой женщины.

После расставания Кларк, которая носила дреды, предпочитала комфортную одежду и естественную красоту, решила изменить свою внешность. В течение шести месяцев она сделала пересадку волос, коррекцию губ, глаз и гениталий, бразильскую подтяжку ягодиц, подтяжку лица, липосакцию и увеличила грудь. Также жительница города Суонси установила виниры и сменила стиль одежды на более откровенный.