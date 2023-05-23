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15 минут назад

8 модных купальников, которые уродуют фигуру

Super.ru

Полет дизайнерской мысли не всегда дружит с реальностью — жизнь вносит в фасон купальников свои коррективы.

8 модных купальников, которые уродуют фигуру
Фото: UnsplashUnsplash

Как показывает практика, от ошибок не застрахованы даже звезды!

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Лиф-лента

Super.ru

Вне зависимости от объемов груди лиф-ленту лучше оставить детям — он, как ни крути, искажает женскую фигуру, визуально скрадывая бюст. Такой купальник, особенно если он в светлых тонах, благодаря своей лаконичной незатейливой форме напоминает медицинский эластичный бинт. В общем, выбор крайне неоднозначный. Лиф-лента, пожалуй, сгодится для концептуального минималистичного фотосета и не более того.

Закрыто-открытый

Super.ru

На модели он может выглядеть весьма недурно. Но что-то нам подсказывает, что спину этого закрытого купальника с открытым животом практически не должно быть видно спереди. Иначе все внимание акцентируется на животике, и владелица будет выглядеть ниже. Фасон спорный, но не всегда это очевидно при покупке в магазине.

Лиф через плечо

Super.ru

Популярность спортивных сумок через плечо, похоже, вдохновила и создателей этого купальника. Однако одиночная массивная лямка создает ощущение асимметрии в плечах и делает одну грудь больше другой. Кроме того, равномерный загар в таком лифе — задание со звездочкой: положение широкой лямки придется регулярно менять.

Лиф «ожерелье»

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В погоне за оригинальностью создатели этого купальника заигрались с геометрией (и напрочь забыли про анатомию). Завязка на шее здесь поддерживает не только верхние уголки чашечек, как это обычно бывает, но и нижние — на солнечном сплетении. В результате лиф неминуемо делает грудь «раскосой»: бюст как будто плавно перемещается на спину, и сделать с этим что-либо решительно невозможно!

Плавки-юбка

Super.ru

Простота кроя бикини толкает дизайнеров на эксперименты — из сезона в сезон плавки «радуют» то рюшами, то юбками. И покупатели находятся, ведь так на пляже гораздо комфортнее психологически. Но и за целомудренным форм-фактором плавок нужно постоянно присматривать. Выглядят они, увы, как приспущенные мужские боксеры.

Бикини с завышенной талией

Super.ru

Казалось бы, натянутые до талии завязки от бикини призваны фантастически стройнить, но это относится не ко всем девушкам. Сформулируем несколько условий для приемлемого вида в таких комплектах: это ультратонкая талия и умеренная сборка, чтобы «ширма» не создавала лишний объем. В остальном все индивидуально, только не забывайте внимательно изучать размер перед покупкой. Завязки количество материала никак не уменьшат.

Треугольники мини

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Плюс есть: всеобъемлющий загар. На этом положительные моменты экстремально маленького лифа заканчиваются. Выглядит такой купальник, словно он из подросткового отдела. А при успешной центровке на большой груди результат окажется тем более сомнительным, если вы не планируете никого совращать на пляже.

«Лопнувший» лиф

Super.ru

Если вы уверенно себя чувствуете в порванном купальнике, вам придется по вкусу этот дизайн, но большинству женщин в случае такого форс-мажора было бы как минимум неловко. В поисках нестандартных моделей обратите внимание и на комфорт, как физический, так и психологический. В жизни «новаторские» купальники часто выглядят совсем не так, как вы ожидали.

Красота,
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