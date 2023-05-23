8 модных купальников, которые уродуют фигуру

Полет дизайнерской мысли не всегда дружит с реальностью — жизнь вносит в фасон купальников свои коррективы.
Как показывает практика, от ошибок не застрахованы даже звезды!
Вне зависимости от объемов груди лиф-ленту лучше оставить детям — он, как ни крути, искажает женскую фигуру, визуально скрадывая бюст. Такой купальник, особенно если он в светлых тонах, благодаря своей лаконичной незатейливой форме напоминает медицинский эластичный бинт. В общем, выбор крайне неоднозначный. Лиф-лента, пожалуй, сгодится для концептуального минималистичного фотосета и не более того.
На модели он может выглядеть весьма недурно. Но что-то нам подсказывает, что спину этого закрытого купальника с открытым животом практически не должно быть видно спереди. Иначе все внимание акцентируется на животике, и владелица будет выглядеть ниже. Фасон спорный, но не всегда это очевидно при покупке в магазине.
Популярность спортивных сумок через плечо, похоже, вдохновила и создателей этого купальника. Однако одиночная массивная лямка создает ощущение асимметрии в плечах и делает одну грудь больше другой. Кроме того, равномерный загар в таком лифе — задание со звездочкой: положение широкой лямки придется регулярно менять.
В погоне за оригинальностью создатели этого купальника заигрались с геометрией (и напрочь забыли про анатомию). Завязка на шее здесь поддерживает не только верхние уголки чашечек, как это обычно бывает, но и нижние — на солнечном сплетении. В результате лиф неминуемо делает грудь «раскосой»: бюст как будто плавно перемещается на спину, и сделать с этим что-либо решительно невозможно!
Простота кроя бикини толкает дизайнеров на эксперименты — из сезона в сезон плавки «радуют» то рюшами, то юбками. И покупатели находятся, ведь так на пляже гораздо комфортнее психологически. Но и за целомудренным форм-фактором плавок нужно постоянно присматривать. Выглядят они, увы, как приспущенные мужские боксеры.
Казалось бы, натянутые до талии завязки от бикини призваны фантастически стройнить, но это относится не ко всем девушкам. Сформулируем несколько условий для приемлемого вида в таких комплектах: это ультратонкая талия и умеренная сборка, чтобы «ширма» не создавала лишний объем. В остальном все индивидуально, только не забывайте внимательно изучать размер перед покупкой. Завязки количество материала никак не уменьшат.
Плюс есть: всеобъемлющий загар. На этом положительные моменты экстремально маленького лифа заканчиваются. Выглядит такой купальник, словно он из подросткового отдела. А при успешной центровке на большой груди результат окажется тем более сомнительным, если вы не планируете никого совращать на пляже.
Если вы уверенно себя чувствуете в порванном купальнике, вам придется по вкусу этот дизайн, но большинству женщин в случае такого форс-мажора было бы как минимум неловко. В поисках нестандартных моделей обратите внимание и на комфорт, как физический, так и психологический. В жизни «новаторские» купальники часто выглядят совсем не так, как вы ожидали.