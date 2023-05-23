$80.17+0.2386.55+0.05

Девушка нарастила волосы за семь тысяч рублей и оконфузилась на мероприятии

Пользовательница сети Али Гилмор из США оконфузилась на публике из-за торчащих волос после посещения парикмахерской. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка нарастила волосы за семь тысяч рублей и оконфузилась на мероприятии
© Lenta.ru

Девушка рассказала, что нарастила пряди в салоне за 90 долларов (примерно семь тысяч рублей). При этом, по ее словам, спереди прическа казалась красивой. Впоследствии американка отправилась на модное мероприятие вместе со своей матерью, которая села позади дочери.

В свою очередь, родственница сделала снимок, показав, как укладка Гилмор выглядит со стороны затылка. Так, натуральные волосы девушки длиной чуть ниже плеч контрастировали с наращенными прядями, доходившими до талии.

«Возможно, это самая неловкая вещь, которая когда-либо случалась со мной. (...) У меня много вопросов к специалистке, которой я заплатила за прическу», — отметила юзерша, комментируя произошедшее.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий