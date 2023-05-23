Девушка нарастила волосы за семь тысяч рублей и оконфузилась на мероприятии

Пользовательница сети Али Гилмор из США оконфузилась на публике из-за торчащих волос после посещения парикмахерской. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

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Девушка рассказала, что нарастила пряди в салоне за 90 долларов (примерно семь тысяч рублей). При этом, по ее словам, спереди прическа казалась красивой. Впоследствии американка отправилась на модное мероприятие вместе со своей матерью, которая села позади дочери.

В свою очередь, родственница сделала снимок, показав, как укладка Гилмор выглядит со стороны затылка. Так, натуральные волосы девушки длиной чуть ниже плеч контрастировали с наращенными прядями, доходившими до талии.