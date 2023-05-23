Эшли Грэм объяснила, как скотч на губах улучшает сон

Модель plus-size Эшли Грэм опубликовала фотографию, на которой позировала со скотчем на губах. Снимком она поделилась в социальных сетях.

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35-летняя Эшли Грэм показала селфи, на котором позировала в кровати перед сном. В личном блоге она объяснила, что данный метод со скотчем на губах позволяет ей лучше спать: «Я начала заклеивать рот скотчем, когда сплю. Я никогда не спала лучше. Если ты попробуешь, то просто не сможешь остановиться».

Модель plus-size активно восстанавливается после родов. Как признавалась модель, у нее сильно упал иммунитет, и теперь она регулярно бывает в салонах красоты и у косметологов, чтобы вылечить кожу.