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Эшли Грэм объяснила, как скотч на губах улучшает сон

Модель plus-size Эшли Грэм опубликовала фотографию, на которой позировала со скотчем на губах. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Эшли Грэм объяснила, как скотч на губах улучшает сон
© Газета.Ru

35-летняя Эшли Грэм показала селфи, на котором позировала в кровати перед сном. В личном блоге она объяснила, что данный метод со скотчем на губах позволяет ей лучше спать: «Я начала заклеивать рот скотчем, когда сплю. Я никогда не спала лучше. Если ты попробуешь, то просто не сможешь остановиться».

Модель plus-size активно восстанавливается после родов. Как признавалась модель, у нее сильно упал иммунитет, и теперь она регулярно бывает в салонах красоты и у косметологов, чтобы вылечить кожу.

У Эшли Грэм трое детей от мужа Джастина Эрвина. В 2020 году модель впервые стала матерью сына Исаака, а уже в июле 2021 года сообщила поклонникам о новой беременности. 7 января 2022 года Грэм стала матерью близнецов — сыновей Малачи и Романа. Несмотря на то, что роды были тяжелыми, спустя всего три месяца Эшли Грэм вернулась к активной работе. Модель регулярно продвигает идеи бодипозитива и феминизма.

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