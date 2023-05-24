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Как защитить кожу от воздействия солнца в пляжный сезон

Чтобы защитить кожу от чрезмерного воздействия солнца в пляжный сезон, необходимо использовать много защитных средств и меньше находится на жаре.

Как защитить кожу от воздействия солнца в пляжный сезон
© Lenta.ru

Такие способы в разговоре с «Лентой.ру» перечислила врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова. Она также рассказала, что делать при солнечных ожогах.

Как защитить кожу

В первую очередь, необходимо использовать солнцезащитный крем, отметила специалист.

Также Елена Богатова рекомендует ограничить время на солнце, особенно в середине дня.

«Избегайте пребывания на солнце во время пиковой солнечной активности, обычно с 10 утра до 16 вечера, когда УФ-лучи наиболее интенсивны. Постарайтесь проводить время в тени или используйте защитную одежду, шляпу и солнцезащитные очки», — сказала она.

Помимо этого, стоит надевать штаны, одежду с длинными рукавами и широкополые шляпы для дополнительной защиты от солнечных лучей. Также стоит отказаться от соляриев и искусственного загара.

«Солярии также излучают УФ-лучи, которые могут повредить кожу. Использование соляриев или искусственного загара может увеличить риск развития рака кожи и других проблем со здоровьем кожи», — добавила дерматолог.

Что делать при солнечных ожогах?

Если вы уже сгорели на солнце, в первую очередь необходимо успокоить кожу, отметила Елена Богатова.

«Примените холодные компрессы или принимайте прохладные ванны, чтобы снять покраснение и успокоить раздраженную кожу. Увлажните кожу: используйте легкий и безалкогольный увлажняющий крем, чтобы предотвратить обезвоживание кожи и ускорить ее восстановление», — посоветовала она.

Также важно пить много воды, чтобы избежать обезвоживания организма, предупредила врач.

«Очень важно пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать гидратацию и помочь восстановлению кожи. Употребляйте больше воды, чем обычно, и избегайте алкогольных и кофейных напитков, которые могут усугубить обезвоживание», — рассказала специалист.

При сильном недомогании, вздутии, появлении волдырей и сильной боли стоит обратиться к врачу, заключила Елена Богатова.

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