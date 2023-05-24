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1 час назад

Косметологи развеяли народный миф о яичной маске

Секрет Фирмы

А ведь это средство — пожалуй, самое популярное из всех домашних масок, потому что и ингредиенты для него найти легко, и приготовить очень просто: разбил яичко, отделил белок, взбил его и нанёс на лицо на несколько минут.

Косметологи развеяли народный миф о яичной маске
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Фанаты яичной маски верят, что она не только хорошо чистит кожу, но ещё и убирает лишний блеск, и помогает от воспалений.

Специалисты, впрочем, считают немного иначе, о чём и рассказали «Секрету фирмы».

Как объяснила нам косметолог и пластический хирург Надежда Петраш, яичная маска действительно поможет убрать небольшой слой кожного жира, но только на поверхности, не более того. Глубоко очистить кожу белок, к сожалению, не способен.

Более того, некоторым людям вообще такие маски противопоказаны.

«Категорически противопоказана маска из яичного белка людям с аллергией на яйца. Её также не следует наносить на кожу, повреждённую акне или другими воспалительными процессами», — подчеркнула Петраш.

А дерматолог, косметолог клиник DocMed и DocDeti Евгения Самойлова разъяснила, чем именно чревато использование яичной маски аллергиками.

«Пациенты, которые имеют подтверждённую аллергию на яйца, могут столкнуться как с контактным дерматитом, так и с системными проявлениями — например, отёком Квинке», — рассказала врач.

Красота,
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