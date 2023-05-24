Косметологи развеяли народный миф о яичной маске

А ведь это средство — пожалуй, самое популярное из всех домашних масок, потому что и ингредиенты для него найти легко, и приготовить очень просто: разбил яичко, отделил белок, взбил его и нанёс на лицо на несколько минут.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Фанаты яичной маски верят, что она не только хорошо чистит кожу, но ещё и убирает лишний блеск, и помогает от воспалений.

Специалисты, впрочем, считают немного иначе, о чём и рассказали «Секрету фирмы».

Как объяснила нам косметолог и пластический хирург Надежда Петраш, яичная маска действительно поможет убрать небольшой слой кожного жира, но только на поверхности, не более того. Глубоко очистить кожу белок, к сожалению, не способен.

Более того, некоторым людям вообще такие маски противопоказаны.

«Категорически противопоказана маска из яичного белка людям с аллергией на яйца. Её также не следует наносить на кожу, повреждённую акне или другими воспалительными процессами», — подчеркнула Петраш.

А дерматолог, косметолог клиник DocMed и DocDeti Евгения Самойлова разъяснила, чем именно чревато использование яичной маски аллергиками.