SPF-защита в косметике: как работает и какую степень защиты выбрать

Чем дольше тянется зима, тем сильнее хочется, чтобы наступило лето и каждый день светило солнце. Действительно солнечные лучи поднимают настроение, но загорать нужно с умом, чтобы не навредить собственной коже.

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Чем опасно солнце и как правильно использовать SPF-кремы, "Рамблеру" рассказала эксперт - Елена Кудашкина.

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"Солнце вредно для кожи, потому что прямые лучи солнца содержат красные, инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. Все эти лучи способствуют поражению кожи, их эффект накапливается и может привести к серьезным повреждениям, таким как шелушение, преждевременное старение, потеря эластичности и даже развитие раковых заболеваний. Для защиты от вредного воздействия солнца рекомендуется использовать солнцезащитные препараты с высоким защитным фактором SPF". Елена Кудашкина Врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

SPF-кремы содержат химические или физические фильтры, защищающие кожу от солнечных лучей. Существуют также комбинированные косметические средства, в состав которых входят оба вида фильтров. Эти фильтры образуют на поверхности кожи тонкий защитный слой, который поглощает УФ-лучи и предотвращает их проникновение в глубокие слои кожи.

SPF-защита в косметике обычно оценивается по индексу SPF (Sun Protection Factor), который указывает на степень защиты от УФ-лучей. Чем выше индекс SPF, тем больше защиты она обеспечивает.

Но следует помнить, что SPF-защита не является абсолютной и не гарантирует полную защиту от УФ-лучей. Она лишь помогает снизить риск повреждения кожи и солнечных ожогов. Поэтому, для максимальной защиты кожи от УФ-лучей, рекомендуется не только применять кремы с высоким индексом SPF, но и избегать длительного пребывания на солнце в периоды наивысшей солнечной активности - примерно с 12 до 16 часов.

Выбор степени защиты зависит от типа кожи, времени пребывания на солнце и интенсивности солнечной активности. Обычно для повседневного использования рекомендуется использовать крем с SPF 30, а для длительного пребывания на солнце или в условиях высокой интенсивности солнечной активности - крем с SPF 50 и выше. Людям с очень светлой кожей или чувствительной кожей рекомендуется использовать кремы с более высоким индексом SPF. Однако, важно помнить, что защитный крем необходимо наносить равномерно и периодически обновлять его в течение дня.

При нанесении крема на кожу Елена Кудашкина предлагает придерживаться следующих правил: