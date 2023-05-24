$80.17+0.2386.55+0.05

SPF-защита в косметике: как работает и какую степень защиты выбрать

Чем дольше тянется зима, тем сильнее хочется, чтобы наступило лето и каждый день светило солнце. Действительно солнечные лучи поднимают настроение, но загорать нужно с умом, чтобы не навредить собственной коже.

SPF-защита в косметике: как работает и какую степень защиты выбрать
© Unsplash

Чем опасно солнце и как правильно использовать SPF-кремы, "Рамблеру" рассказала эксперт - Елена Кудашкина.

Видео дня

"Солнце вредно для кожи, потому что прямые лучи солнца содержат красные, инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. Все эти лучи способствуют поражению кожи, их эффект накапливается и может привести к серьезным повреждениям, таким как шелушение, преждевременное старение, потеря эластичности и даже развитие раковых заболеваний. Для защиты от вредного воздействия солнца рекомендуется использовать солнцезащитные препараты с высоким защитным фактором SPF".

Елена Кудашкина
Елена КудашкинаВрач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

SPF-кремы содержат химические или физические фильтры, защищающие кожу от солнечных лучей. Существуют также комбинированные косметические средства, в состав которых входят оба вида фильтров. Эти фильтры образуют на поверхности кожи тонкий защитный слой, который поглощает УФ-лучи и предотвращает их проникновение в глубокие слои кожи.

SPF-защита в косметике обычно оценивается по индексу SPF (Sun Protection Factor), который указывает на степень защиты от УФ-лучей. Чем выше индекс SPF, тем больше защиты она обеспечивает.

Но следует помнить, что SPF-защита не является абсолютной и не гарантирует полную защиту от УФ-лучей. Она лишь помогает снизить риск повреждения кожи и солнечных ожогов. Поэтому, для максимальной защиты кожи от УФ-лучей, рекомендуется не только применять кремы с высоким индексом SPF, но и избегать длительного пребывания на солнце в периоды наивысшей солнечной активности - примерно с 12 до 16 часов.

Выбор степени защиты зависит от типа кожи, времени пребывания на солнце и интенсивности солнечной активности. Обычно для повседневного использования рекомендуется использовать крем с SPF 30, а для длительного пребывания на солнце или в условиях высокой интенсивности солнечной активности - крем с SPF 50 и выше. Людям с очень светлой кожей или чувствительной кожей рекомендуется использовать кремы с более высоким индексом SPF. Однако, важно помнить, что защитный крем необходимо наносить равномерно и периодически обновлять его в течение дня.

При нанесении крема на кожу Елена Кудашкина предлагает придерживаться следующих правил:

  • Обильно наносите крем от загара порционно до полного испарения.
  • Не забывайте наносить крем на ноги, руки, шею, затылок и другие зоны, подверженные постоянному действию солнечных лучей.
  • Нанесение крема необходимо повторять не менее 2-3 раз в день. При этом крем нужно обновлять через 3-4 часа после предыдущего нанесения.
  • Во время купания рекомендуется применять дополнительный спрей для защиты кожи от воздействия воды.
  • После отдыха на пляже не забывайте помыть кожу прохладной водой и нанести увлажняющий крем.
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий