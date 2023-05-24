Какие нежности

Сначала необходимо тщательно увлажнить кожу: бьюти-образ кокетки не подразумевает плотного тонального покрытия — кожа должна светиться изнутри. Нанесите легкий тональный флюид и точечно замаскируйте несовершенства. Затем доставайте все розовые средства, которые найдутся у вас в косметичке. Этот оттенок должен оказаться у вас на веках, яблочках щек и губах. При этом если в арсенале нет всех трех продуктов, они с легкостью заменят друг друга. Смело используйте румяна вместо теней, а помаду — вместо румян. Щедро пройдитесь тушью по ресницам, стараясь создать распахнутый, выразительный взгляд. Можно добавить небольшую стрелку, главное — не перестараться.