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Розовый — хит сезона: тренд Сoquette в макияже

Женственность в квадрате или «кокетство» — актуальный тренд макияжа, который захватил подиумы и соцсети.

Розовый — хит сезона: тренд Сoquette в макияже
© WomanHit.ru

Сияющая кожа, «влажные» веки, розовый румянец, кукольные ресницы — макияж переживает новый виток феминизации. Тренд Coquette — это микс Ланы Дель Рей, Марии Антуанетты и куклы Барби. ищем вдохновение на показах Bradgley Mischka, Emporio Armani и Ulla Johnson.

Какие нежности

Сначала необходимо тщательно увлажнить кожу: бьюти-образ кокетки не подразумевает плотного тонального покрытия — кожа должна светиться изнутри. Нанесите легкий тональный флюид и точечно замаскируйте несовершенства. Затем доставайте все розовые средства, которые найдутся у вас в косметичке. Этот оттенок должен оказаться у вас на веках, яблочках щек и губах. При этом если в арсенале нет всех трех продуктов, они с легкостью заменят друг друга. Смело используйте румяна вместо теней, а помаду — вместо румян. Щедро пройдитесь тушью по ресницам, стараясь создать распахнутый, выразительный взгляд. Можно добавить небольшую стрелку, главное — не перестараться.

Важная деталь эстетики Coquette — сияющий маникюр на длинных ногтях овальной формы. Самый модный вариант — «глазированные» ногти с перламутровым покрытием.

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