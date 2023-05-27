3 альтернативы сухому шампуню, которые найдутся в любом доме
Сухой шампунь – незаменимая вещь, когда хочется выглядеть хорошо, но времени на мытье головы совсем нет.
Немногие знают об этом, но у сухого шампуня есть несколько достойных альтернатив, которые вы наверняка сможете найти на кухне или в косметичке.
Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Кукурузный крахмал
Небольшое количество крахмала быстро впитает лишний жир с кожи головы. Чтобы не переборщить, лучше наносить его на корни при помощи солонки. Если у вас темные волосы, крахмал можно в равных пропорциях смешать с какао.
Фиксирующая пудра для лица
Пудра поглощает избыток кожного сала на лице и делает то же самое с волосами. Специалисты советуют наносить пудру на волосы при помощи широкой пушистой кисточки для макияжа. Затем расчешите волосы, чтобы убрать излишки пудры.
Яблочный уксус
Звездный стилист Кристоф Робин поделился своим лайфхаком с изданием New York Times. Когда под рукой нет сухого шампуня, Робин пользуется яблочным уксусом: он смешивает 150 мл воды с пятью каплями уксуса и заливает полученную смесь в пульверизатор. По словам Робина, в отличие от сухого шампуня, такой спрей не оставляет осадка. А уксус к тому же тонизирует кожу головы.