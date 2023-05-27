3 альтернативы сухому шампуню, которые найдутся в любом доме

Сухой шампунь – незаменимая вещь, когда хочется выглядеть хорошо, но времени на мытье головы совсем нет.

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Немногие знают об этом, но у сухого шампуня есть несколько достойных альтернатив, которые вы наверняка сможете найти на кухне или в косметичке.

Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Кукурузный крахмал

Небольшое количество крахмала быстро впитает лишний жир с кожи головы. Чтобы не переборщить, лучше наносить его на корни при помощи солонки. Если у вас темные волосы, крахмал можно в равных пропорциях смешать с какао.

Фиксирующая пудра для лица

Пудра поглощает избыток кожного сала на лице и делает то же самое с волосами. Специалисты советуют наносить пудру на волосы при помощи широкой пушистой кисточки для макияжа. Затем расчешите волосы, чтобы убрать излишки пудры.

Яблочный уксус