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3 альтернативы сухому шампуню, которые найдутся в любом доме

Сухой шампунь – незаменимая вещь, когда хочется выглядеть хорошо, но времени на мытье головы совсем нет.

3 альтернативы сухому шампуню, которые найдутся в любом доме
© Unsplash

Немногие знают об этом, но у сухого шампуня есть несколько достойных альтернатив, которые вы наверняка сможете найти на кухне или в косметичке.

Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Кукурузный крахмал

Небольшое количество крахмала быстро впитает лишний жир с кожи головы. Чтобы не переборщить, лучше наносить его на корни при помощи солонки. Если у вас темные волосы, крахмал можно в равных пропорциях смешать с какао.

Фиксирующая пудра для лица

Пудра поглощает избыток кожного сала на лице и делает то же самое с волосами. Специалисты советуют наносить пудру на волосы при помощи широкой пушистой кисточки для макияжа. Затем расчешите волосы, чтобы убрать излишки пудры.

Эксперт рассказала о способе мыть голову без шампуня

Яблочный уксус

Звездный стилист Кристоф Робин поделился своим лайфхаком с изданием New York Times. Когда под рукой нет сухого шампуня, Робин пользуется яблочным уксусом: он смешивает 150 мл воды с пятью каплями уксуса и заливает полученную смесь в пульверизатор. По словам Робина, в отличие от сухого шампуня, такой спрей не оставляет осадка. А уксус к тому же тонизирует кожу головы.

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