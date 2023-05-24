4 причины отказаться от спа-процедур на отдыхе
Вы можете получить куда больше проблем, чем можете себе представить.
Большинство отелей, особенно сетевых, предлагают такие приятные услуги, как спа, не выходя из отеля. Многие женщины делают выбор в пользу конкретного отеля часто именно из-за возможности расслабиться под руками мастера. Но специалисты предупреждают — не все бьюти-процедуры в жарких условиях одинаково полезны.
Пилинги и использование кислоты в уходовых средствах
Конечно, пилинг — прекрасная возможность обновить кожу и избавиться не только от воспалений, но также от мелких морщинок. Однако летом делать подобные кислотные процедуры настоятельно не рекомендуется. Все дело в том, что кожа после контакта с кислотами требует восстановления и полного отказа от прямых солнечных лучей. В отпуске, особенно в жаркой стране, у вас не получится скрыться от солнца. В итоге вы получите сильную пигментацию, кроме того, возможен отек после агрессивной процедуры. Не соблазняйтесь на приятные цены — дождитесь возвращения домой и уже осенью-зимой приступайте к пилингам.
Горячие обертывания
Опасность этой процедуры заключается в том, что многие женщины могут и не подозревать, какой будет реакция организма на такую тепловую нагрузку. Конечно, обертывания прекрасно помогают бороться с целлюлитом, но, как и в случае с пилингом, горячее обертывание стоит отложить, если вы проводите отпуск на курорте. Слишком сильный перегрев организма не приведет ни к чему хорошему. Даже самый крепкий организм может отреагировать повышением давления. Если у вас есть проблемы с сосудами, от горячих обертываний в принципе стоит отказаться.
Уколы красоты
Каждая женщина знает, что такое вмешательство, как инъекции ботокса, да и в принципе любые другие процедуры, подразумевающие введение препарата в глубокие слои кожи, требуют тщательного подбора специалиста. Вы не знаете, кто будет проводить вам процедуру на отдыхе. К слову, многие мастера в отелях просто не имеют должного образования в данной области, а потому такие серьезные процедуры могут быть крайне опасны для вашего здоровья.
Лазерная эпиляция
Данный вид удаления волос в принципе не рекомендуется в летний период, особенно если вы планируете весь отпуск проводить под прямыми лучами солнца. Несмотря на большую распространенность, лазерная эпиляция относится к довольно серьезным процедурам, требующим квалификации мастера и опыта работы с разными видами лазера. Вы уверены, что сотрудник спа-центра в отеле достаточно профессионален в этой области?