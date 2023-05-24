4 причины отказаться от спа-процедур на отдыхе

Вы можете получить куда больше проблем, чем можете себе представить.

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Большинство отелей, особенно сетевых, предлагают такие приятные услуги, как спа, не выходя из отеля. Многие женщины делают выбор в пользу конкретного отеля часто именно из-за возможности расслабиться под руками мастера. Но специалисты предупреждают — не все бьюти-процедуры в жарких условиях одинаково полезны.

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Пилинги и использование кислоты в уходовых средствах

Конечно, пилинг — прекрасная возможность обновить кожу и избавиться не только от воспалений, но также от мелких морщинок. Однако летом делать подобные кислотные процедуры настоятельно не рекомендуется. Все дело в том, что кожа после контакта с кислотами требует восстановления и полного отказа от прямых солнечных лучей. В отпуске, особенно в жаркой стране, у вас не получится скрыться от солнца. В итоге вы получите сильную пигментацию, кроме того, возможен отек после агрессивной процедуры. Не соблазняйтесь на приятные цены — дождитесь возвращения домой и уже осенью-зимой приступайте к пилингам.

Горячие обертывания

Опасность этой процедуры заключается в том, что многие женщины могут и не подозревать, какой будет реакция организма на такую тепловую нагрузку. Конечно, обертывания прекрасно помогают бороться с целлюлитом, но, как и в случае с пилингом, горячее обертывание стоит отложить, если вы проводите отпуск на курорте. Слишком сильный перегрев организма не приведет ни к чему хорошему. Даже самый крепкий организм может отреагировать повышением давления. Если у вас есть проблемы с сосудами, от горячих обертываний в принципе стоит отказаться.

Уколы красоты

Каждая женщина знает, что такое вмешательство, как инъекции ботокса, да и в принципе любые другие процедуры, подразумевающие введение препарата в глубокие слои кожи, требуют тщательного подбора специалиста. Вы не знаете, кто будет проводить вам процедуру на отдыхе. К слову, многие мастера в отелях просто не имеют должного образования в данной области, а потому такие серьезные процедуры могут быть крайне опасны для вашего здоровья.

Лазерная эпиляция