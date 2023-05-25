Парфюмерный этикет: как использовать духи в офисе, на свидании и дома

Выбрать понравившийся аромат недостаточно.

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Вы точно сталкивались с ними: коллега, о приходе которой в офис становится известно, пока она поднимается по лестнице, ухажер, выливший на себя пол флакона парфюма, напоминающего бальзам после бритья, или соседку по креслу в кинозале, аромат духов которой запомнился куда больше, чем сюжет блокбастера. Не хотите оказаться в их числе? Тогда применяйте несложные правила парфюмерного этикета.

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В офис

Восьмичасовой рабочий день в небольшом кабинете или в просторном опен спейсе заставляет окружающих ощущать десяток самых разных запахов за один день: о шлейфового цветочного парфюма до разогретой в микроволновке рыбы. Поэтому специалисты считают, что в офисе можно отказаться от использования духов. Идеальный вариант — запах «ничего». Для этого достаточно принять душ утром, надеть чистое белье и одежду.

Но, если отказаться от парфюма для вас сложно, выберите нейтральные варианты. Подойдут ароматы холодного или теплого хлопка, чистоты, так называемые «акватические», едва заметные ароматы. В описании правильных духов на специальных сайтах обычно применяют эпитеты «тихие»: это значит, что парфюм не обладает особенным шлейфом, чувствовать его будете только вы.

Важно и то, как вы наносите духи: не распыляйте их облаком, нанесите лишь на одну точку на запястье или на яремной впадинке.

Для свидания

В отличие от офиса, на романтической встрече без парфюма не обойтись. Он дополнит образ и станет небольшой изюминкой для обольщения. Но и здесь важно не переборщить: парфюм должен слышать лишь ваш спутник, когда помогает снять пальто, обнимает вас или шепчет что-то на ухо. Важно, чтобы духи не были навязчивыми, иначе главным воспоминанием о свидании окажется головная боль.

Выбирайте теплые, сладкие ноты, они сделают вас еще более манкой и привлекательной: обратите внимание на духи с ароматом ванили, личи, розового перца. Такой запах вам, как искушенному парфюмерному маньяку, может казаться немного простым, но именно такие теплые, нежные ноты особенно нравятся мужчинам.

Нанесите немного парфюма на шею сзади, так он будет чувствовать аромат, обнимая вас. А затем распылите немного парфюма перед собой и войдите в это облачко, чтобы частички осели на волосах и одежде.

На прогулку

Если вы отправляетесь на встречу на открытом воздухе, можно немного поиграть с парфюмом. Важно лишь выбрать аромат по погоде: чем жарче на улице, тем легче должен быть ваш парфюм. Для лета подойдут духи с нотами хлопка, жасмина, туберозы, белых цветов и чистоты.