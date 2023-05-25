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Инструкция: как сделать маникюр дома

На регулярный маникюр в салоне не всегда есть средства, да и время. Если вы много времени проводите дома и не хотите ехать до салона в поисках лучшего мастера, можно научиться делать маникюр самостоятельно.

Инструкция: как сделать маникюр дома
© Unsplash

В инструкции “Рамблера” — о том, как сделать маникюр дома.

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В первые разы эта процедура может показаться вам сложной, но постепенно вы научитесь делать его более аккуратно и вам уже не понадобится помощь мастеров. Самое главное — не сдаваться и практиковать свои навыки.

Для домашнего маникюра вам понадобится:

  • Жидкость для снятия лака (если у вас на ногтях гель-лак, то потребуется еще и фольга)
  • Ватные диски
  • Маникюрные ножницы
  • Апельсиновая палочка
  • Ремувер — средство для удаления кутикулы
  • Пилочка с твердым покрытием
  • Пилочка с мягким покрытием
  • Лак для ногтей
  • Средство для сушки лака

Если вы подготовили все необходимое, можно приступать к маникюру. В данном случае мы рассматриваем классический маникюр, но он также может быть аппаратным, пилочным и комбинированным. Это — более сложные техники, которые можно освоить позже и приобрести для этого специальное оборудование.

Инструкция: как самостоятельно снять гель-лак

  1. Удалите с ногтя предыдущий лак. Это можно сделать ватным диском, а можно приобрести специальные салфетки. Они не оставляют на ногте ворсинок и не мешают при последующей обработке.
  2. Обрежьте ногти. Даже если вы отращиваете ногти, все равно их стоит подрезать и подпиливать. Иногда они начинают закругляться на концах или истончаются, а потом ломаются. Обрежьте ногти до той длины, к которой вы привыкли.
  3. Придайте ногтям форму. Сделать это можно с помощью абразивной жесткой пилочки. Подберите подходящую форму и старайтесь сравнивать каждый ноготь с другим первое время. Потом научитесь определять на глаз. Не забудьте зашлифовать края полировочной пилочкой —- так ногти не будут слоиться.
  4. Отодвиньте кутикулу. В домашних условиях предлагаем не обрезать ее, а отодвигать. Подержите пальцы в теплой мыльной воде 3-5 минут, а потом вытащите их. С помощью апельсиновой палочки отодвиньте кутикулу. Потом нанесите на нее ремувер и повторите процедуру.
  5. Обрежьте заусенцы. Пока кожа около ногтей еще мягкая, возьмите специальные ножницы и обрежьте все засуенцы. Не нужно их отдирать — иначе вы травмируете палец.
  6. Приступайте к покрытию. Выберите подходящий лак и покройте им ногти. Не забудьте про базу и топ — они нужны даже для обычного лака. Так он будет держаться лучше.
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