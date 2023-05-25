Инструкция: как сделать маникюр дома

На регулярный маникюр в салоне не всегда есть средства, да и время. Если вы много времени проводите дома и не хотите ехать до салона в поисках лучшего мастера, можно научиться делать маникюр самостоятельно.

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В инструкции “Рамблера” — о том, как сделать маникюр дома.

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В первые разы эта процедура может показаться вам сложной, но постепенно вы научитесь делать его более аккуратно и вам уже не понадобится помощь мастеров. Самое главное — не сдаваться и практиковать свои навыки.

Для домашнего маникюра вам понадобится:

Жидкость для снятия лака (если у вас на ногтях гель-лак, то потребуется еще и фольга)

Ватные диски

Маникюрные ножницы

Апельсиновая палочка

Ремувер — средство для удаления кутикулы

Пилочка с твердым покрытием

Пилочка с мягким покрытием

Лак для ногтей

Средство для сушки лака

Если вы подготовили все необходимое, можно приступать к маникюру. В данном случае мы рассматриваем классический маникюр, но он также может быть аппаратным, пилочным и комбинированным. Это — более сложные техники, которые можно освоить позже и приобрести для этого специальное оборудование.