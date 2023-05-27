Топ-3 самых дорогих пластических операций звезд

Чтобы выглядеть безупречно не только на светских мероприятиях, но и в обычной жизни, знаменитости тратят миллионы. Что входит в топ самых дорогих операций? "Рамблер" спросил у доктора медицинских наук, профессора Тиграна Алексаняна.

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Пластика носа

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Предложений о ринопластике сегодня не счесть: исправить форму носа предлагают во многих медицинских клиниках. Но зачастую непрофессиональный и шаблонный подход, отсутствие опыта и знаний приводят к тому, что пациенты теряют деньги, и, что самое печальное, через некоторое время вынуждены обращаться к пластическому хирургу повторно. Даже у знаменитых персон случаются промахи: фото неудачных вмешательств несложно найти на просторах интернета. Коррекция носа не может стоить дешево, потому что это одна из самых сложных операций и для хорошего результата нужно принять во внимание множество факторов.

Важны точные знания, прекрасный эстетический вкус, владение улучшенными методиками. В современной пластической хирургии — это бескровная ринопластика. Кроме внешних изменений, у многих бывает необходимость в исправлении перегородки, а сделать профессионально септопластику и вернуть пациенту правильное дыхание может далеко не каждый хирург. Проведение такой лор-операции требует от врача глубоких знаний и практического опыта в отоларингологии. Конечно, такой комплексный подход увеличивает стоимость оперативного вмешательства.

Тигран Алексанян Пластический хирург, доктор медицинских наук

Кому удачная коррекция носа помогла изменить жизнь и карьеру к лучшему?

Обратившись к пластическому хирургу, актриса Блейк Лайвли буквально вытащила счастливый билет. Блейк вообще одна из немногих актрис, кто не отрицает факта оперативных вмешательств, хотя и не любит об этом говорить. В любом случае, путевка в новую жизнь была выдана: после удачной и дорогой ринопластики нос стал гораздо изящнее. Хирург провел сужение спинки и ноздрей, устранил горбинку и придал образу утонченные аристократические черты.

Коррекция фигуры

Есть мнение, что за привлекательной фигурой в клинику отправляются только те, кому не помогают тренировки или диета. Это большое заблуждение. И без лишних килограммов как женщины, так и мужчины проводят липофилинг и липосакцию. А благодаря абдоминопластике у многих появляется возможность подтянуть кожу и мышцы в области живота.

Это серьезная операция, и, в зависимости от рекомендаций лечащего хирурга, может проводиться с ушиванием диастаза, удалением лишнего жира, перемещением пупка и других нюансов. Профессиональные и опытные руки – один из самых важных критериев эффективной и качественной работы.

Тигран Алексанян Пластический хирург, доктор медицинских наук

Кстати, многие звезды имеют выразительные контуры тела не только благодаря ежедневным тренировкам и правильному питанию. Супермодель и многодетная мама Хайди Клум делала и липосакцию, и абдоминопластику, чтобы вернуть плоский живот и красивые изгибы фигуре.

Подтяжка лица и шеи

Добиться омолаживающего эффекта – мечта многих, и маркетинговые призывы обещают легкий путь при помощи аппаратных и инъекционных методик. Некоторые бьюти-процедуры работают как отличная профилактика, но заметный и длительный результат можно получить только благодаря хирургическому вмешательству. Методы подтяжки лица бывают разные: коронарная, круговая, эндоскопическая. Самый оптимальный вариант подбирается хирургом индивидуально.

Тигран Алексанян Пластический хирург, доктор медицинских наук

Главная цель - добиться максимального результата, а значит, получить свежее лицо с четкими контурами, без заломов, провисаний и других явных возрастных признаков. Совершенно очевидно, что такая объемная и ювелирная работа не может стоить дёшево.