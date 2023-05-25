Отрицавшая пластику Кардашьян призналась в применении ботокса

«Половина моей шеи заколота ботоксом. Но я никогда не использовала филлеры. Я никогда не меняла форму щек и губ! К тому же, при первом введении ботокса в лицо я столкнулась с огромными синяками, поэтому теперь делаю его с осторожностью, хотя меня и предупреждали о последствиях», — призналась Кардашьян в разговоре с другими участниками шоу.