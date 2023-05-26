Как сохранить молодость кожи только с помощью крема

Американский доктор Калита Маривалла раскрыла секрет идеального нанесения крема под глаза. Её способ гарантирует предотвращение старения и чрезмерной сухости кожи.

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Главный совет врача прост и понятен: чем меньше, тем лучше. По словам специалиста, при нанесении крема под глаза важно не переборщить. Для этого необходимо использовать количество продукта размером с горошину на каждую сторону лица. Дерматолог также отметила, что лучше всего наносить крем подушечками пальцев аккуратными похлопывающими движениями. Соблюдение такой техники позволит избежать пересушивания, а также возникновения раздражения чувствительной кожи в области под глазами.