$79.98+0.0285.88-0.32

Дерматолог рассказала об опасности гель-лаков для ногтей

Плюсом маникюра с гель-лаком является его долговечность, однако такое покрытие небезопасно для организма, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» дерматолог Наталия Жовтан. По ее словам, гель-лаки содержат целый ряд опасных для здоровья веществ, которые могут привести к развитию экземы и дерматита.

Дерматолог рассказала об опасности гель-лаков для ногтей
© News.ru

В составе гель-лаков содержатся опасные для здоровья вещества — такие как формальдегид и формальдегидные смолы, консерванты, которые часто вызывают аллергические реакции кожи, дерматит, экзему или респираторные нарушения, — подчеркнула врач.

Дерматолог пояснила, что эти вещества не должны попадать на околоногтевой валик или кутикулу, однако при спиливании фрезой мельчайшие частички тем или иным образом попадают на кожу и в дыхательные пути, приводя к нежелательным реакциям.

Специалист также рассказала, что в фальсификатах может присутствовать толуол, опасный даже в небольших количествах и потому запрещенный в качестве компонента гель-лаков во многих странах. Также, по словам врача, опасен дибутилфталат, обладающий накопительным эффектом и способный влиять на гормональный фон.

Эксперт подчеркнула, что постоянное использование покрытий или применение фальсификата чревато аллергией и экземой. Кроме того, постоянное нанесение гель-лака нарушает структуру ногтевой пластины, способствует химическому и термическому ожогу, а в дальнейшем может привести к онкопатологии.

Врач порекомендовала давать ногтям «отдых», когда месяц ношения гель-лака чередуется с месяцем перерыва с нанесением на ногти восстанавливающих лосьонов и масел, а также применением ванночек и защитных покрытий.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий