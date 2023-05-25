Как бороться с целлюлитом перед летом

Целлюлит — на 100 процентов нормальное явление для любого взрослого человека, однако большинству из нас все же хотелось бы от него избавиться.

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Целлюлит — это название ямочной или комковатой кожи, которая обычно встречается на бедрах, ягодицах, ляшках или руках.

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Целлюлит образуется, когда жировые клетки под кожей прижимаются к соединительным тканям, известным как волокнистые полосы или септы, и вызывают ямочку или шайбу.

Важно отметить, что у каждого есть эти жировые клетки, независимо от того, что вы едите или как часто тренируетесь. К тому же целлюлит совершенно безвреден и чрезвычайно распространен, особенно у женщин, потому что их жировые клетки содержатся в "камерных структурах, которые способствуют расширению жировой ткани в дерму".

Между тем, мужчины имеют пересекающиеся соединительные структуры, что затрудняет проталкивание жира и создание затемнения.

Другие определяющие факторы включают гормоны, генетику, возраст, вес, привычки в еде, беременность, активность и то, сколько коллагена и эстрогена у вас в организме. Опять же, именно поэтому целлюлит так распространен у людей.

Как избавиться от целлюлита

Помимо аппаратных и косметологических процедур, есть способы, которые помогут сделать целлюлит менее заметным или избавиться от него.

1. Увлажните свои клетки

Чтобы улучшить состояние кожи, необходимо хорошо увлажнить ткани и лимфатическую систему. Но питьевой воды не всегда достаточно, так как в ней отсутствуют электролиты, которые необходимы для правильного увлажнения клеток. Чтобы добавить электролиты и сделать воду более доступной для клеток, выдавите немного сока лайма или лимона в воду. Это не только будет вкуснее, но и поддержит вашу пищеварительную систему и поможет с потерей веса.

Употребление большого количества сырых фруктов и овощей также является отличным способом оставаться увлажненным, так как они содержат более 90% воды. Также не забывайте о кокосовой воде, так как она естественным образом обогащена электролитами.

2. Больше зелени

Листовая зелень и другие зеленые овощи полны щелочных минералов, которые помогают поддерживать здоровый рН (кислотно-щелочной) баланс и детоксицировать ваше тело. Здоровый рН-баланс жизненно важен, если вы хотите избавиться от кислых отходов и накапливания воды в тканях, что, в свою очередь, сдерживает признаки целлюлита.

Антиоксиданты, биофлавоноиды и другие питательные вещества, содержащиеся в зеленых овощах, также помогают регенерировать клетки и поддерживать здоровье вашей кожи. Более плотная кожа означает меньше целлюлита! В качестве дополнительного бонуса у вас будет больше энергии, и ваше лицо получит естественное сияние.

Чтобы ежедневно получать зелень, приготовьте себе зеленый сок, зеленый смузи или салат. Стремите не менее 4-5 чашек листовой зелени в день.

3. Сократите потребление переработанных продуктов и соли.

Соль, консерванты и химические вещества, присутствующие в обработанных пищевых продуктах, заставляют нас удерживать воду, делая ямочки и комочки на коже еще более заметными.

Кроме того, эти продукты обычно содержат много калорий, рафинированного сахара и масел низкого качества, что заставляет вас набирать вес. Поскольку целлюлит жирный, лишние килограммы могут способствовать этому.

Изменение рациона и употребление большого количества цельных растительных продуктов не только сведет к минимуму появление целлюлита на бедрах, но и укрепит вашу иммунную систему, увеличит энергию и предотвратит заболевания.

4. Потеть — в сауне, зале или на йоге

Потовыдкление помогает избавиться от токсинов, которые находятся в жировой ткани, и выводит жидкость .

Кардио-упражнения, горячая йога и сауна — отличные способы попотеть. Упражнения также сжигают калории, что уменьшает жировые отложения и риск появления целлюлита.

5. Насыщайте лимфатическую систему

Лимфатическая система представляет собой сеть тканей и органов, которые помогают избавить организм от токсинов, отходов и других нежелательных материалов. Она играет решающую роль в избавлении от целлюлита.

В отличие от системы кровообращения, лимфатическая система не имеет органа (например, сердца), который перекачивал бы лимфу. Поэтому вам нужно двигать своим телом, чтобы накачать его! Бег, прыжки, танцы — отличные способы сделать это.

6. Массаж

Массаж помогает стимулировать лимфатическую систему, удаляет накопление токсинов из клеток и улучшает кровообращение.

Попробуйте сухую щетку, баночный, глубокий массаж тканей или лимфодренажный массаж.

Если вы не можете позволить себе салонные процедуры, вы можете сделать самомассаж! Как только вы изучите технику, вы заметите эффект.

7. Витамин С и антиоксиданты

Антиоксиданты защищают клетки, а витамин С необходим для производства коллагена, что делает кожу более гладкой, плотной и мягкой.