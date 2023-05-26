3 секрета красоты Николь Кидман

Несложные правила позволяют звезде выглядеть потрясающе.

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Она стала настоящим секс-символом двадцать лет назад и продолжает поражать публику красотой до сих пор.

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Николь Кидман можно смело отнести к женщинам без возраста: с годами она становится лишь привлекательнее. А недавно актриса появилась на красной дорожке в легендарном платье из рекламы парфюма. И сидел наряд на ней не хуже, чем 20 лет назад.

Как Кидман это удается? Звезда уверяет, что у нее всего пара секретов стройности и привлекательности.

Идеальная кожа

Некоторые считают, что Николь увлекается уколами красоты, но артистка уверяет, что обращается к косметологу раз в несколько лет. В остальное время она придерживается несложных правил.

Во-первых, Кидман всегда тщательно очищает кожу перед сном. Даже если очень устала, она пользуется специальными салфетками.

Кроме того, Николь обожает средства с ретинолом: они помогают ее коже оставаться молодой и сияющей. Но косметологи советуют быть аккуратным с этим компонентом, он может вызвать высыпания и подходит не всем.

Активности

Кидман считает, что главный секрет ее красоты — постоянная подвижность. В детстве актрису приучили к утренним пробежкам, она практикует их до сих пор. Николь считает, что бег помогает ей оставаться бодрой и здоровой: когда ей плохо, она надевает кроссовки и выходит из дома, приводя мысли в порядок.

Отдыхает актриса тоже активно: она обожает бег, велопрогулки, много плавает с детьми. Кидман советует придумывать новые развлечения, чтобы спорт не наскучивал. А еще Николь обожает йогу, но не считает ее средством для поддержания фигуры, эти тренировки звезда выполняет в качестве медитации и возможности успокоить разум.

Питание

Конечно, именно от рациона зависит состояние тела и кожи. Специалисты уверены, что диета — 80% успеха в преображении. Николь об этом знает, поэтому ее рацион состоит из полезных и питательных продуктов.

На завтрак актриса отдает предпочтение кашам: ее любимая — рисовая с ягодами, миндалем и корицей. Дополняет первый прием пищи Кидман чашкой крепкого кофе, но в последнее время отдает предпочтение матче на кокосовом молоке.

На обед Николь съедает большую порцию овощного салата. Она обожает салат из запеченных овощей, хурмы и зерен граната. Дополняет блюдо актриса стейком лосося или курицы и ломтиком свежего хлеба.

А на ужин Кидман может побаловать себя: она — поклонница итальянской кухни, а в особенности пасты. Правда, Николь предпочитает варианты без мяса, а порцию белка вечером получает из салата с морепродуктами.