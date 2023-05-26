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1 час назад

Хирург Анастасии Костенко во всей красе показал ее новую грудь

WomanHit.ru

Звезда предстала обнаженной по пояс.

Хирург Анастасии Костенко показал ее новую грудь
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Супруга футболиста и блогера Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко, несколько недель назад сделала маммопластику. Знаменитость признавалась, что ей не нравилась ее форма груди, так как она изменилась после трех родов.

Сегодня в личном аккаунте пластический хирург Дмитрий Мельников показал грудь Костенко спустя почти месяц после операции.

На видео модель предстала в обнаженном по пояс виде со стикини на сосках.

WomanHit.ru

«Нам осталось еще немного походить в компрессионном белье. Отек пока держится, но уже видно, какой формы будет конечный результат. Красиво?» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — поинтересовался у своих подписчиков хирург.

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