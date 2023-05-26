Бальзамы для губ на лето: 5 лучших средств

Увлажняющий бальзам для губ – незаменимый компактный помощник в жаркий летний сезон. Гигиенические средства создают барьер на поверхности чувствительной кожи губ, защищая ее от негативного внешнего воздействия.

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Кроме того, данный косметический продукт универсален: его можно использовать самостоятельно либо в качестве основы под помаду.

"Рамблер" расскажет о популярных и проверенных бальзамах, которые спасут вас от активного ультрафиолетового излучения и сухого летнего воздуха.

Carmex, Daily Care

Carmex

Водостойкое средство с содержанием солнцезащитного фактора восстанавливает сухие, потрескавшиеся губы, делает их мягкими и ухоженными, защищает от солнечных ожогов. Одно из явных преимуществ бальзама – демократичная стоимость.

Palmer's, Cocoa Butter Formula Ultra Moisturizing Lip Balm

Palmer's

Еще один солнцезащитный бальзам по доступной цене. Обогащен витамином E, который способствует удержанию влаги в роговом слое эпидермиса и препятствует старению кожи. Приятно ложится на губы, имеет яркий сладковатый запах и привкус.

Dior, Addict Lip Glow

Dior

На 97% состоит из компонентов натурального происхождения, в том числе вишневого масла, которое обладает тонизирующим и регенерирующим эффектом. Оживляет естественный цвет губ и придает им сияние на несколько часов. Предлагается достаточно большой выбор оттенков: от универсального бесцветного и еле заметного розового до темного сливового и яркого малинового.

NARS, Afterglow Lip Balm

NARS

Не только питает кожу губ, но и делает их более гладкими, упругими и объемными, придает блеск и сияние. В состав средства входит увлажняющий комплекс с экстрактом монои, который обеспечивает губам необходимый уход. Представлен в 12 полупрозрачных оттенках – есть из чего выбирать.

Estee Lauder, Pure Color Envy Replenish Lip Balm

Estee Lauder