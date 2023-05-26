Ваши любимые фишки в макияже, которые ненавидит ваш мужчина

Конечно, ни один мужчина не признается, что равнодушен к девушке с потрясающим макияжем. Однако есть бьюти-моменты, которые нежная мужская душа просто не в состоянии вынести. Мы все же выяснили, что мужчина точно не оценит в вашем мейкапе, но вам в глаза не рискнет сказать правду.

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Яркие тени

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Бесспорный тренд последних лет — акцентные тени. Нюд ушел в сторону и сегодня даже в офисах то и дело встречаются девушки с оранжевыми, голубыми и красными тенями, причем в трендовой слабой растушевке. Многим мужчинам просто не понять, почему это модно, большинство опрошенных нами парней признались, что такой «мейк» создает впечатление, что перед мужчиной инфантильная девочка. К слову, полностью отказываться от ярких акцентов на глаза не стоит, однако при встрече с любимым этот момент стоит учитывать и, возможно, сделать выбор в пользу более спокойных оттенков.

Темная помада

Нет, мужчины, конечно, в большинстве своем обожают, когда женщина подчеркивает губы, особенно если речь идет об алой помаде. Равнодушных тут не нашлось. А вот с темными — винными — оттенками помады все немного сложнее. Мужчины признались, что вишневые и коричневые оттенки помады их скорее отпугивают, чем привлекают. Не будем забывать, что мужчине постоянно хочется прикасаться к женщине, обнимать, целовать. Но как только он представит, что эта темная субстанция окажется размазанной по всему его лицу, да еще и испортит светлую рубашку, он просто откажется прикасаться к своей женщине. Пожалейте своего партнера и воспользуйтесь нюдовым оттенком для губ, если вы просто идете вместе посидеть в кафе и на горизонте не маячит выход в свет, который подразумевает яркий макияж.

Накладные ресницы

Мода на ресницы еще не прошла и сегодня грамотный мастер может выполнить любой ваш каприз. Идеально, если вы сможете подобрать вместе со специалистом длину и изгиб, который бы максимально натурально подходил вашему разрезу и форме глаз. Что касается накладных «театральных» ресниц, даже неподготовленный человек заметит фальшь, а мужчины очень чувствительны в этом вопросе. Вместо того чтобы наслаждаться общением с вами, он будет постоянно рассматривать ваши ресницы, под которыми не видно глаз.

Активный блеск