Лучшие солнцезащитные кремы (SPF) для лица: рейтинг 2023

Не все, но многие очень ждут, когда же придет лет, и радуются каждому солнечному дню. Но, как это ни грустно признавать, солнечные лучи не так уж и безобидны. Кожу от них нужно обязательно защищать, если, конечно, вы хотите сохранить красоту, молодость и здоровье.

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"Рамблер" предлагает подборку солнцезащитных кремов для лица, которые будут востребованы в 2023 году.

1. La Roche-Posay Anthelios Ultra-Light Fluid SPF 60

Этот солнцезащитный крем имеет высокую степень защиты от ультрафиолетовых лучей благодаря SPF 60. У крема легкая текстура, он быстро впитывается и не оставляет жирных следов на коже.

2. Neutrogena Ultra Sheer Dry-Touch Sunscreen SPF 100+

У этого крема степень защиты от ультрафиолетовых лучей еще выше - SPF 100+. Но текстура такая же легкая, поэтому после его нанесения не будет ощущения маски.

3. Shiseido Ultimate Sun Protector Lotion SPF 50+

Инновационный крем с высокой степенью защиты, который помогает противостоять вредному воздействию окружающей среды.

4. Biore UV Aqua Rich Watery Essence SPF 50+

В состав крема входит экстракт алоэ вера и гиалуроновая кислота, которые дополнительно увлажняют и питают кожу.

5. Aveeno Positively Mineral Sensitive Skin Sunscreen SPF 50

Крем содержит минеральные фильтры, которые помогают защищают кожу от вредного воздействия солнечных лучей.

6. Kiehl's Ultra Light Daily UV Defense SPF 50 PA++++

В состав крема также входят антиоксидантные вещества, которые помогают защитить кожу от свободных радикалов.

7. Olay Regenerist Whip Face Moisturizer SPF 40

Этот солнцезащитный крем имеет среднюю степень защиты от ультрафиолетовых лучей благодаря SPF 40. В его составе содержатся также пептиды, которые помогают повысить упругость и эластичность кожи.

8. Coola Mineral Sun Silk Crème SPF 30