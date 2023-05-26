Повторная блефаропластика: можно ли делать коррекцию век больше одного раза

Пластический хирург Александр Вдовин рассказывает, опасны ли повторные операции.

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Любое оперативное вмешательство с течением времени нуждается в коррекции. Блефаропластика в этом плане не является исключением. К повторной коррекции верхнего и нижнего века прибегают чаще всего по возрастным показаниям. К сожалению, ни одна пластическая операция не может остановить процесс старения, поэтому тонкая практически лишенная подкожной клетчатки кожа в периорбитальной зоне возрастным изменениям подвержена чаще, чем другие части лица и тела.

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В среднем хирургическую коррекцию век можно проводить 5—7 раз за жизнь. При этом любое вмешательство проводится, как и в первый раз, исключительно по показаниям. К показаниям к проведению повторной блефаропластики относятся: птоз верхнего века, наличие морщин в области глаз, появление мешков под глазами (нижняя блефаропластика) и т. д.

Процесс старения у каждого человека проходит индивидуально, поэтому сложно сказать, когда именно вам потребуется повторное вмешательство, направленное на коррекцию век. С момента предыдущей операции может пройти и 5, и 7, и 10 лет. Поэтому говорить о каких-то возрастных границах в данном случае было неправильно. Поэтому врач назначает коррекцию при наличии соответствующих показаний у пациента, который, как правило, начинает замечать проблемы и обращается с ними к специалисту.

Также повторная блефаропластика может проводиться и по эстетическим показаниям, когда пациент решил визуально изменить форму глаз — например, приподнять уголки и получить разрез глаз по восточному типу при помощи такого вмешательства как кантопексия. Поскольку кантопексия не проводится в качестве самостоятельного вмешательства, ее приходится совмещать с блефаропластикой.

Еще одним показанием к проведению повторной блефаропластики служит неудовлетворительный результат первичной коррекции. Например, наблюдается асимметрия глаз, не был устранен птоз верхнего века, произошел выворот нижнего века, после операции пациент столкнулся с округлением глаз (так называемый «рыбий глаз») или неполным смыканием век (лагофтальм). Все эти осложнения являются показаниями для проведения повторной блефаропластики, целью которой будет являться устранение недостатков предыдущего вмешательства.

Однако в случае наличия каких-либо осложнений после операции необходимо понимать, что повторное вмешательство для устранения тех или иных недостатков может быть проведено не ранее, чем через полгода. Во-первых, необходимо дать тканям зажить и восстановиться; во-вторых, результаты вмешательств оцениваются не ранее чем по истечению 6 месяцев после проведения вмешательства — этот период времени необходим, чтобы понять действительно результаты проведенной ранее операции можно признать неудовлетворительными.

Является ли опасным проведение повторной блефаропластики?