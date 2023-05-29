Пластический хирург развеял популярные мифы о ринопластике

Врач может отказать пациенту в ринопластике, а ожидания от операции далеко не всегда совпадают с реальностью. Об этом Москве 24 рассказал пластический хирург Данила Кузин.

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По его словам, ринопластика – довольно распространенная процедура среди молодежи. Однако сделать ее могут только совершеннолетние. "Есть девушки, которые с 16 лет ждут и готовятся к ней и чуть ли не наследующий день после наступления 18-летия приходят к нам", – рассказал он.

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Врач может смоделировать результат операции заранее в компьютерной программе, однако он может не соответствовать тому, что получится в реальности.

Моделирование не является результатом операции – это некий план, по которому хирург работает. И это действительно очень опасная вещь, потому что можно сделать на компьютере нереальный результат и потом его не получить. Задача моделирования – максимально реалистично показать то, что получится. Если на этом этапе пациенту не нравится итог, то операция не состоится.

Также есть заблуждение, что ринопластика – одно из самых простых вмешательств в хирургии. Однако это совсем не так.

"Нос состоит из костной и хрящевой частей, все это покрыто кожей, мышцами. Соответственно, это взаимодействие трех разных структур. Необходимо учитывать и понимать это. Только так мы можем спрогнозировать и получить стабильный и красивый результат", – рассказал Кузин в интервью программе "Доктор 24".

Еще один миф – хирург в любом случае проведет операцию, потому что пациент платит деньги.

Врач может отказать, если есть противопоказания к наркозу, заболевания крови, выраженная анемия (недостаток гемоглобина в крови). Но, с другой стороны, некоторые противопоказания относительны: если человек поправит здоровье, то операцию можно будет провести.