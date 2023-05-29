Чем полезны коллагеновые шампуни

Коллаген – белковый компонент, являющийся основным строительным блоком нашей кожи, волос, ногтей, суставов и других соединительных тканей. Он обеспечивает упругость и структурную поддержку тканей в организме. Коллагеновые средства имеют несколько преимуществ. Коллаген укрепляет структуру волос.

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Он усиливает эластичность, способствует заполнению поврежденных областей волоса, делая его более прочным и менее ломким.

Коллаген имеет способность удерживать влагу, что помогает при сухих ломких или поврежденных волосах, которым требуется дополнительное питание.

Коллагеновые шампуни могут помочь восстановить естественный блеск волос и сделать их более мягкими на ощупь. Это связано с улучшением структуры волос и уменьшением поверхностных повреждений.

Благодаря свойствам укрепления и питания волос коллагеновые шампуни уменьшают их выпадение.