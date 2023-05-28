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Модель показала внешность времен наркозависимости и анорексии

Модель Тони Беккер из Южной Африки показала внешность времен наркозависимости и анорексии. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Модель показала внешность времен анорексии
© Lenta.ru

36-летняя татуированная манекенщица с подтянутым спортивным телом продемонстрировала старые снимки, на которых предстала в мини-шортах и завязанной на животе футболке. При этом на кадрах было видно ее худую фигуру и ввалившиеся щеки.

Собеседница издания рассказала, что начала употреблять спиртные напитки в 12 лет. Затем на протяжении 14 лет она боролась с анорексией, а также алко- и наркозависимостью и три раза проходила лечение в реабилитационном центре. В результате Беккер оказалась в больнице в критическом состоянии. Впоследствии ей удалось отказаться от употребления опасных веществ. В настоящее время она посещает школы с лекциями для учеников о вреде наркотических препаратов.

Lenta.ru

В марте сообщалось, американская модель принимала наркотики каждый день на протяжении девяти лет и поделилась опытом с подписчиками. 22-летняя Суеде Брукс из Лас-Вегаса рассказала, что ежедневно курила марихуану с подросткового возраста. По словам манекенщицы, в период отказа она столкнулась с множеством негативных последствий.

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