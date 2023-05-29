Как правильно очищать кожу лица: 3 этапа

Тональный крем, пудра, другая косметика и частички пыли забивают поры на лице. Поэтому очень важен ежедневный уход – это залог здоровья и красоты кожи. Какими средствами необходимо регулярно пользоваться каждому, рассказала «ФедералПресс» косметолог, специалист по естественному омоложению Ирина Ягодина.

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Мицеллярная вода

«Мицеллярная вода нужна для снятия макияжа. Если у нее преимущественно синтетический состав, то, конечно, для качественного очищения нужно прибегать и к дополнительным средствам. Но таким методом лучше не пользоваться часто, и ее всегда необходимо смывать водой», – сказала специалист.

В мицеллярной воде содержится достаточное количество поверхностно-активных веществ (ПАВ), поэтому косметологи не рекомендуют ее пользоваться на постоянной основе. Но примечательно, что сегодня на рынке стали появляться средства с более натуральным составом, добавила Ягодина.

Основная группа очищения

Второй этап – средство для умывания. Выбирать продукт следует, отталкиваясь от типа кожи.

Пенка – универсальное средство. Она подходит практически всем, причем как подросткам, так и взрослым людям.

Гели для умывания в основном предназначены для комбинированной, жирной, склонной к высыпаниям кожи.

Обладателям сухой кожи и мелкоморщинистого типа старения, а также склонной к атопическому дерматиту, можно брать молочко.

Тонизирование

Тоник очень важен в уходе, добавила косметолог. Это средство доочищает, регулирует pH (показатель кислотности).