Косметолог дала советы, как избавиться от прыщей

Высыпания на коже – это следствие безграмотного образа жизни. Что именно влияет на возникновение прыщей и каким образом предотвратить их появление, рассказала «ФедералПресс» косметолог, специалист по естественному омоложению Ирина Ягодина.

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«Продукты, вызывающие высыпания, – жирная, острая, жареная пища. Еще провокаторами являются лактоза (молочный сахар), продукты, содержащие добавочный сахар (например, шоколад, конфеты, мармелад, сладкая выпечка) и глютен (хлеб, булки, мюсли)», – сказала косметолог.

Есть также несколько продуктов, которые считаются диетическими и очень полезными, но категорически противопоказаны при лечении прыщей – это шпинат, арахис. Первый полезен высоким содержанием железа, однако в нем также много йода, провоцирующего появление несовершенств на коже. А в арахисе есть вещество, увеличивающее производство кожного сала, поэтому его лучше заменить миндалем или кешью.

Основа проблемы высыпаний – нарушение себорегуляции. То есть густой себум (кожное сало) не проходит через поры должным образом. В таком состоянии, по словам Ягодиной, он скапливается у устья фолликула и задерживается там, что провоцирует развитие бактерии, и лицо обсыпает прыщами.