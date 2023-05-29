Как ухаживать за кожей перед сном, чтобы утром она сияла

Правильные привычки позволят отложить старение и прекрасно выглядеть.

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Так хочется утром, подойдя к зеркалу, увидеть, что лицо выглядит свежим, отдохнувшим, а кожа сияющей. Но вместо этого многие обнаруживают в отражении новые высыпания, появившиеся во время сна, отеки или расширенные поры. Чтобы этого не происходило, важно выстроить вечерний ритуал ухода за кожей. Во многом он будет повторять утренний, но средства, которые вы используете перед сном могут быть более интенсивными, а отдельные шаги все же будут отличаться.

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Что происходит с кожей ночью

Чтобы правильно выстроить уход, важно понять, какие процессы происходят в коже, пока вы спите. Считается, что около десяти часов вечера в организме начинают активно вырабатываться два гормона: мелатонин и гормон роста. Они делают дерму более восприимчивой к продуктам ухода, заставляют клетки обновляться и регенерировать.

Однако такая активность приводит к сильной потере воды кожей: к утру верхний слой может быть обезвожен. Поэтому так важно, чтобы подобранные вечерние средства обеспечивали глубокое увлажнение.

Идеальный вечерний уход за кожей лица

Шаг 1: Как бы сильно вы ни устали, каким бы тяжелым не был ваш день, начинайте с очищения кожи. Да, об этом говорят с подросткового возраста, но этим простым правилом многие пренебрегают.

Без тщательного очищения поры забьются остатками косметики, отмершего эпидермиса и жира. Важно помнить:

Удаление макияжа и очищение — это разные этапы. Смыть косметику можно мицеллярной водой, гидрофильным маслом или бальзамом. А затем для очищения воспользоваться пенкой или гелем для умывания.

Шаг 2: Для вечернего ухода выбирайте более сильнодействующее вещества, они отлично сработают за ночь и преобразят кожу. Ретинол, витамин С, ниацинамид — все эти компоненты стоит наносить именно вечером, тогда к утру лицо станет выглядеть свежим и сияющим.

Необязательно выбирать крема и сыворотки с пометкой «Ночной», но процент действующего компонента должен быть выше, обращайте на это внимание.

Шаг 3: Заведите в коллекции для ухода за лицом специальные ночные маски для глубоко увлажнения и питания. Они помогут коже преобразиться, стать более плотной. Пусть вечерний спа станет вашей привычкой: наносите маски перед сном хотя бы раз в неделю, а перед этим воспользуйтесь тоником или тонером, чтобы вещество еще глубже проникло в дерму. Так результат станет еще более заметным.

Шаг 4: Позаботьтесь о том, чтобы сон был эликсиром для вашей кожи. Заведите привычку спать на шелковой наволочке, она избавит кожу от заломов и замедлит старение. Используйте увлажнитель воздуха, он защитит лицо от потери влаги.