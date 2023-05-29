$79.97-0.0285.92+0.04

Идеальный вечерний: как ухаживать за кожей перед сном, чтобы утром она сияла

Правильные привычки позволят отложить старение и прекрасно выглядеть.

Как ухаживать за кожей перед сном, чтобы утром она сияла
© WomanHit.ru

Так хочется утром, подойдя к зеркалу, увидеть, что лицо выглядит свежим, отдохнувшим, а кожа сияющей. Но вместо этого многие обнаруживают в отражении новые высыпания, появившиеся во время сна, отеки или расширенные поры. Чтобы этого не происходило, важно выстроить вечерний ритуал ухода за кожей. Во многом он будет повторять утренний, но средства, которые вы используете перед сном могут быть более интенсивными, а отдельные шаги все же будут отличаться.

Видео дня

Что происходит с кожей ночью

Чтобы правильно выстроить уход, важно понять, какие процессы происходят в коже, пока вы спите. Считается, что около десяти часов вечера в организме начинают активно вырабатываться два гормона: мелатонин и гормон роста. Они делают дерму более восприимчивой к продуктам ухода, заставляют клетки обновляться и регенерировать.

Однако такая активность приводит к сильной потере воды кожей: к утру верхний слой может быть обезвожен. Поэтому так важно, чтобы подобранные вечерние средства обеспечивали глубокое увлажнение.

Идеальный вечерний уход за кожей лица

Шаг 1: Как бы сильно вы ни устали, каким бы тяжелым не был ваш день, начинайте с очищения кожи. Да, об этом говорят с подросткового возраста, но этим простым правилом многие пренебрегают.

Без тщательного очищения поры забьются остатками косметики, отмершего эпидермиса и жира. Важно помнить:

Удаление макияжа и очищение — это разные этапы. Смыть косметику можно мицеллярной водой, гидрофильным маслом или бальзамом. А затем для очищения воспользоваться пенкой или гелем для умывания.

Шаг 2: Для вечернего ухода выбирайте более сильнодействующее вещества, они отлично сработают за ночь и преобразят кожу. Ретинол, витамин С, ниацинамид — все эти компоненты стоит наносить именно вечером, тогда к утру лицо станет выглядеть свежим и сияющим.

Необязательно выбирать крема и сыворотки с пометкой «Ночной», но процент действующего компонента должен быть выше, обращайте на это внимание.

Шаг 3: Заведите в коллекции для ухода за лицом специальные ночные маски для глубоко увлажнения и питания. Они помогут коже преобразиться, стать более плотной. Пусть вечерний спа станет вашей привычкой: наносите маски перед сном хотя бы раз в неделю, а перед этим воспользуйтесь тоником или тонером, чтобы вещество еще глубже проникло в дерму. Так результат станет еще более заметным.

Шаг 4: Позаботьтесь о том, чтобы сон был эликсиром для вашей кожи. Заведите привычку спать на шелковой наволочке, она избавит кожу от заломов и замедлит старение. Используйте увлажнитель воздуха, он защитит лицо от потери влаги.

И еще одно правило: не забудьте после пробуждения умыться мягкой пенкой, чтобы убрать невпитавшиеся остатки косметики и выделившийся за ночь жир.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий