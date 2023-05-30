Врачи Центра дерматовенерологии и косметологии рассказали в соцсетях, как использовать пилинги для кожи головы. Информационный пост вышел в соцсетях учреждения.

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Как отмечают специалисты, пилинги прекрасно подойдут для обладателей жирной кожи головы, склонной к перхоти. Такие средства помогают избавиться от отмирающих чешуек кожи и создают ощущение чистоты. Пользоваться ими можно не чаще одного раза в неделю, чтобы не вызвать раздражения.

«Если у вас чувствительная или сухая (в том числе возрастная) кожа, стоит обращаться с пилингами очень аккуратно, так как они могут пересушить кожу и вызвать раздражение», — предупреждают медики.