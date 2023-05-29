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Хирурги из Нью-Йорка назвали полноту, объем и округлость главными показателями красоты груди

Новое исследование пластических хирургов из Нью-Йоркского университета предполагает, что полнота, объем и округлость верхней части груди играют ключевую роль в восприятии привлекательности женской груди. Исследование было опубликовано в журнале Plastic and Reconstructive Surgery – Global Open.

Хирурги назвали главные показатели красоты груди
© Газета.Ru

Увеличение груди у женщин – одна из самых популярных пластических операций на сегодняшний день. Однако исследования, посвященные восприятию привлекательности бюста с точки зрения обычных людей, не рассматривались – предыдущие работы были сосредоточены на предпочтениях профессионалов в этой области.

Чтобы устранить этот пробел в знаниях, исследователи отобрали выборку из 1 тыс. участников (52% — женщины, 48% — мужчины), и 25 пациенток с грудными имплантами. Авторы стремились к максимальному разнообразию с точки зрения размера и формы груди, тона кожи и сосков. Участники выборки должны были оценить фото груди 25 женщин.

Анализ ответов показал, что более округлая и полная форма контура груди были связаны с более высокой воспринимаемой привлекательностью.

«Исследование также выявило подгруппу из пяти пациенток, которые имели самые высокие средние показатели привлекательности. В этой подгруппе пациентки имели четкий контур груди, небольшое провисание, близкое расположение грудей, а расстояние от соска до нижней части груди было меньше», – заключили авторы.

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