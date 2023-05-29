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Как заставить ногти расти быстрее: 3 эффективных способа

Не ждите, что ломкость и расслоение пластины пройдут сами по себе.

Как заставить ногти расти быстрее: 3 эффективных способа
© WomanHit.ru

Иногда даже гель-лак не спасает от ломкости ногтей, поэтому приходится снимать покрытие и заниматься восстановлением, которое редко происходит очень быстро. Однако мы собрали для вас самые простые и крайне эффективные способы укрепить ногти и при этом отрастить завидную длину на натуральных ногтях.

Ванночки

Старый, но очень эффективный способ укрепит ногти. Приготовить полезную ванночку для ногтей просто: на два стакана воды возьмите 20 граммов морской соли и, по желанию, несколько капель йода. В этом растворе держим ногти около 15 минут, пока теплая вода полностью не остынет. Далее смываем соль проточной водой и наносим питательный крем, уделяя особое внимание ногтям. Повторяйте не чаще двух раз в неделю.

Натуральные масла

Идеальными маслами для восстановления ломких ногтей можно считать кокосовое масло и масло ши. Особенно хорошо натуральные масла позволяют справиться с ломкостью. Кстати, некоторые нейл-мастера советуют также использовать масло оливы, которое имеет очень насыщенный состав. Масло необходимо немного подогреть и мягко втереть в ногтевую пластину, не забыв уделить внимание области кутикулы.

Регулярно подпиливайте ногти

Вы замечали, что регулярные походы к стилисту, который подрезает сухие кончики волос, позволяют отрастить волосы куда быстрее? Тот же принцип применим и к ногтям. Аккуратное подпиливание ногтей, пока они слабые и продолжают слоиться, позволяет избежать обламывания и быстрее отрастить здоровый ноготь. Главное, подпиливать ноготь правильно — двигайтесь пилочкой в одну сторону и сглаживайте острые края, чтобы и так слабый ноготь ни за что не цеплялся.

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