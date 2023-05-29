Россиянкам назвали ускоряющие старение кожи популярные процедуры

В первую очередь эксперт отметила патчи. По ее словам, данный косметический продукт придает лишь временный эффект разглаживания морщин. Гуторова рассказала, что если использовать патчи на постоянной основе, кожа начнет растягиваться и потеряет свою эластичность.

Кроме того, специалистка выделила кислотные пилинги и ботокс. В первом случае частое применение процедуры может привести к раздражениям и сделать кожу чувствительной. Что касается ботокса, то в нем содержится опасный токсин, который воздействует на нервную систему человека. По этой причине к подобной манипуляции рекомендуется прибегать не чаще одного-двух раз в год.