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Россиянкам назвали ускоряющие старение кожи популярные процедуры

Стилистка и визажистка Марина Гуторова назвала россиянкам популярные бьюти-процедуры, которые ускоряют старение кожи. Соотвествующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

Россиянкам назвали ускоряющие старение кожи популярные процедуры
© Lenta.ru

В первую очередь эксперт отметила патчи. По ее словам, данный косметический продукт придает лишь временный эффект разглаживания морщин. Гуторова рассказала, что если использовать патчи на постоянной основе, кожа начнет растягиваться и потеряет свою эластичность.

Кроме того, специалистка выделила кислотные пилинги и ботокс. В первом случае частое применение процедуры может привести к раздражениям и сделать кожу чувствительной. Что касается ботокса, то в нем содержится опасный токсин, который воздействует на нервную систему человека. По этой причине к подобной манипуляции рекомендуется прибегать не чаще одного-двух раз в год.

Вдобавок Гуторова обратила внимание на химический пилинг лица в домашних условиях. Самостоятельное проведение ритуала может обернуться покраснением кожи, образованием пигментных пятен и ожогами.

В заключение собеседница издания напомнила о гиалуроновой кислоте.

«Это вещество может задерживаться в тканях, накапливая жидкость. Результатом злоупотребления этим компонентом часто становится деформация лица и необходимость оперативного вмешательства», — предупредила она.

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