В сети восхитились внешностью юристки без наращенных ресниц

Юристка и участница конкурса «Мисс США — 2022» Хизер Ли из Айдахо показала внешность без наращенных ресниц и увеличенных губ и восхитила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

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Сначала на размещенных кадрах девушка предстала с волосами оттенка блонд, длинными ресницами, объемными губами и контрастным макияжем с черными стрелками. Затем она продемонстрировала результат своей трансформации. Так, американка перестала обесцвечивать волосы и делать инъекции филлеров и отдала предпочтение косметике нюдовых оттенков, которую наносила в минимальном количестве.

«Напоминание: ты прекрасна такой, какая ты есть», — указала инфлюэнсерша.

Зрители оценили внешность Ли в комментариях.

«Красива в обоих случаях, но во втором образе ты выглядишь как минимум на 10 лет моложе», «Темные волосы тебе невероятно идут!», «С темными прядями ты словно на 10 лет моложе!» — заявили юзеры.