$80.06+0.0985.90-0.02

Блогер назвал топ самых странных бьюти-лайфхаков из прошлого

Во все периоды истории человечества женщины (да и не только они) старались подчеркнуть свою внешность или скрыть недостатки.

Блогер назвал топ самых странных бьюти-лайфхаков из прошлого
© Вечерняя Москва

К примеру в Древнем Риме среди женщин особой популярностью пользовался пот гладиаторов, которые выходили на ринг. После боев их пот даже продавали в сувенирных флаконах.

В Средневековье у женщин самой красивой частью тела считался лоб. Доходило до того, что многие девушки удаляли ресницы, брови и делали залысины, чтобы добиться эффекта высокого лба.

В Европе 18 века огромную популярность приобрели парики. Их пудрили, завивали, укладывали. Но укладка происходила с помощью обыкновенного сала, за неимением современного лака для волос. Укладка сохранялась надолго, однако сало привлекало крыс, из-за чего приходилось спать с ловушками вокруг головы.

Во Франции того же века в моде была эстетика вен. Их даже подчеркивали угольным карандашом, чтобы они были ярче.

В 19 веке в моду вошла белизна лица, да настолько, что многие женщины даже принимали мышьяк, чтобы добиться белизны кожных покровов. Часто это приводило к трагедиям.

В 20 веке модными стали ямочки на щеках. Изабелла Гилберт даже изобрела чудо-машину для их создания. Устройство выглядело в виде двух пружин и выпуклостей, которые давили на щеки. Однако, машинка не сработала, пишет Life.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий