Блогер назвал топ самых странных бьюти-лайфхаков из прошлого

Во все периоды истории человечества женщины (да и не только они) старались подчеркнуть свою внешность или скрыть недостатки.

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К примеру в Древнем Риме среди женщин особой популярностью пользовался пот гладиаторов, которые выходили на ринг. После боев их пот даже продавали в сувенирных флаконах.

В Средневековье у женщин самой красивой частью тела считался лоб. Доходило до того, что многие девушки удаляли ресницы, брови и делали залысины, чтобы добиться эффекта высокого лба.

В Европе 18 века огромную популярность приобрели парики. Их пудрили, завивали, укладывали. Но укладка происходила с помощью обыкновенного сала, за неимением современного лака для волос. Укладка сохранялась надолго, однако сало привлекало крыс, из-за чего приходилось спать с ловушками вокруг головы.

Во Франции того же века в моде была эстетика вен. Их даже подчеркивали угольным карандашом, чтобы они были ярче.

В 19 веке в моду вошла белизна лица, да настолько, что многие женщины даже принимали мышьяк, чтобы добиться белизны кожных покровов. Часто это приводило к трагедиям.