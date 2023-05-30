Россиянам назвали способ избежать ухудшения качества волос летом

Визажистка Александра Астер назвала россиянам способ избежать ухудшения качества волос летом. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

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Так, чтобы в жаркую погоду уберечь пряди от выцветания, сухости и ломкости, которые появляются под воздействием ультрафиолетового излучения, следует воспользоваться следующими советами. В первую очередь специалистка призвала регулярно надевать на солнце головные уборы.

Кроме того, перед выходом на улицу рекомендуется наносить на волосы несмываемые косметические продукты с SPF (солнцезащитный фактор — прим. «Ленты.ру»).

«В таких средствах должны содержаться физические UV-фильтры: диоксид титана, оксид цинка, бензофенон», — уточнила собеседница издания.