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Россиянам назвали способ избежать ухудшения качества волос летом

Визажистка Александра Астер назвала россиянам способ избежать ухудшения качества волос летом. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

Россиянам назвали способ избежать ухудшения качества волос летом
© Лента.ру

Так, чтобы в жаркую погоду уберечь пряди от выцветания, сухости и ломкости, которые появляются под воздействием ультрафиолетового излучения, следует воспользоваться следующими советами. В первую очередь специалистка призвала регулярно надевать на солнце головные уборы.

Кроме того, перед выходом на улицу рекомендуется наносить на волосы несмываемые косметические продукты с SPF (солнцезащитный фактор — прим. «Ленты.ру»).

«В таких средствах должны содержаться физические UV-фильтры: диоксид титана, оксид цинка, бензофенон», — уточнила собеседница издания.

Ранее парикмахер Марина Лапина раскрыла россиянам способ быстро высушить волосы без фена. По словам специалистки, добиться указанного результата помогут несколько хорошо впитывающих влагу полотенец, например, из микрофибры или хлопка.

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